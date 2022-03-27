https://ria.ru/20220327/nalichnye-1780297472.html

Половина россиян планирует носить наличные из-за санкций, показал опрос

Половина россиян планирует носить наличные из-за санкций, показал опрос - РИА Новости, 27.03.2022

Половина россиян планирует носить наличные из-за санкций, показал опрос

Половина россиян на фоне санкций намерены носить с собой наличные деньги для оплаты товаров и услуг, при этом каждый пятый гражданин делал это и раньше,... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T08:08

2022-03-27T08:08

2022-03-27T08:08

экономика

россия

санкции в отношении россии

apple

apple iphone

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568803119_0:151:3107:1899_1920x0_80_0_0_80d9f8ca868ac7229c05921533d8bf6c.jpg

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Половина россиян на фоне санкций намерены носить с собой наличные деньги для оплаты товаров и услуг, при этом каждый пятый гражданин делал это и раньше, говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости.На фоне проведения Россией спецоперации по демилитаризации Украины ряд российских банков был отключен от системы обмена финансовой информацией SWIFT. В начала марта международные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. При этом еще раньше о приостановке работы сообщила American Express, а чуть позже - японская JCB."Наличные на фоне санкций также стали пользоваться у россиян гораздо большей популярностью. 29% считают, что сейчас их скорее надо носить с собой для оплаты товаров и услуг. 21% полагают, что это нужно делать обязательно, поскольку уже сталкивались с проблемами при оплате товаров или услуг с помощью телефона. Еще 21% заявили, что и раньше носили с собой наличные для оплаты покупок", - подсчитали аналитики. При этом 28% граждан все еще уверены, что можно обойтись безналичными расчетами и пока не испытывали проблем при оплате товаров и услуг.Ограничения со стороны Apple на финансовые операции заставили 9% опрошенных задуматься о замене своих смартфонов на iOS, но только 2 процента из них точно намерены сделать это. Еще 27% не планируют менять iPhone, а 65% заявили, что вообще не пользуются этим гаджетом.Согласно исследованию, у около 46% россиян уже есть карта "Мир", еще 17% пользуются ею и планируют выпустить дополнительную. Примерно 21% опрошенных намерены в ближайшее время выпустить карту "Мир" впервые. Около 11% граждан планируют по-прежнему пользоваться картами Visa и Mastercard, поскольку они продолжают работать внутри России без ограничений. При этом 5% предпочитают дождаться экономической стабилизации и только после этого выпускать какую-либо карту.Банк проводил исследование 17-20 марта по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

https://ria.ru/20220325/dengi-1780071007.html

https://ria.ru/20220325/karta-1780181461.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, санкции в отношении россии, apple, apple iphone