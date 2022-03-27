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Половина россиян планирует носить наличные из-за санкций, показал опрос - РИА Новости, 27.03.2022
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Половина россиян планирует носить наличные из-за санкций, показал опрос
Половина россиян планирует носить наличные из-за санкций, показал опрос - РИА Новости, 27.03.2022
Половина россиян планирует носить наличные из-за санкций, показал опрос
Половина россиян на фоне санкций намерены носить с собой наличные деньги для оплаты товаров и услуг, при этом каждый пятый гражданин делал это и раньше,... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T08:08
2022-03-27T08:08
экономика
россия
санкции в отношении россии
apple
apple iphone
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Половина россиян на фоне санкций намерены носить с собой наличные деньги для оплаты товаров и услуг, при этом каждый пятый гражданин делал это и раньше, говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости.На фоне проведения Россией спецоперации по демилитаризации Украины ряд российских банков был отключен от системы обмена финансовой информацией SWIFT. В начала марта международные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. При этом еще раньше о приостановке работы сообщила American Express, а чуть позже - японская JCB."Наличные на фоне санкций также стали пользоваться у россиян гораздо большей популярностью. 29% считают, что сейчас их скорее надо носить с собой для оплаты товаров и услуг. 21% полагают, что это нужно делать обязательно, поскольку уже сталкивались с проблемами при оплате товаров или услуг с помощью телефона. Еще 21% заявили, что и раньше носили с собой наличные для оплаты покупок", - подсчитали аналитики. При этом 28% граждан все еще уверены, что можно обойтись безналичными расчетами и пока не испытывали проблем при оплате товаров и услуг.Ограничения со стороны Apple на финансовые операции заставили 9% опрошенных задуматься о замене своих смартфонов на iOS, но только 2 процента из них точно намерены сделать это. Еще 27% не планируют менять iPhone, а 65% заявили, что вообще не пользуются этим гаджетом.Согласно исследованию, у около 46% россиян уже есть карта "Мир", еще 17% пользуются ею и планируют выпустить дополнительную. Примерно 21% опрошенных намерены в ближайшее время выпустить карту "Мир" впервые. Около 11% граждан планируют по-прежнему пользоваться картами Visa и Mastercard, поскольку они продолжают работать внутри России без ограничений. При этом 5% предпочитают дождаться экономической стабилизации и только после этого выпускать какую-либо карту.Банк проводил исследование 17-20 марта по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
https://ria.ru/20220325/dengi-1780071007.html
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экономика, россия, санкции в отношении россии, apple, apple iphone
08:08 27.03.2022
 
Половина россиян планирует носить наличные из-за санкций, показал опрос

"Открытие": половина россиян планирует носить с собой наличные из-за санкций

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Половина россиян на фоне санкций намерены носить с собой наличные деньги для оплаты товаров и услуг, при этом каждый пятый гражданин делал это и раньше, говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
На фоне проведения Россией спецоперации по демилитаризации Украины ряд российских банков был отключен от системы обмена финансовой информацией SWIFT. В начала марта международные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. При этом еще раньше о приостановке работы сообщила American Express, а чуть позже - японская JCB.
"Наличные на фоне санкций также стали пользоваться у россиян гораздо большей популярностью. 29% считают, что сейчас их скорее надо носить с собой для оплаты товаров и услуг. 21% полагают, что это нужно делать обязательно, поскольку уже сталкивались с проблемами при оплате товаров или услуг с помощью телефона. Еще 21% заявили, что и раньше носили с собой наличные для оплаты покупок", - подсчитали аналитики. При этом 28% граждан все еще уверены, что можно обойтись безналичными расчетами и пока не испытывали проблем при оплате товаров и услуг.
Ограничения со стороны Apple на финансовые операции заставили 9% опрошенных задуматься о замене своих смартфонов на iOS, но только 2 процента из них точно намерены сделать это. Еще 27% не планируют менять iPhone, а 65% заявили, что вообще не пользуются этим гаджетом.
Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 14:35
Костин посоветовал инвестировать деньги в более спокойной обстановке
Согласно исследованию, у около 46% россиян уже есть карта "Мир", еще 17% пользуются ею и планируют выпустить дополнительную. Примерно 21% опрошенных намерены в ближайшее время выпустить карту "Мир" впервые. Около 11% граждан планируют по-прежнему пользоваться картами Visa и Mastercard, поскольку они продолжают работать внутри России без ограничений. При этом 5% предпочитают дождаться экономической стабилизации и только после этого выпускать какую-либо карту.
Банк проводил исследование 17-20 марта по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 22:58
Google приостановил подключение карт "Мир" к Google Pay в России
 
ЭкономикаРоссияСанкции в отношении РоссииAppleApple iPhone
 
 
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