18:15 27.03.2022 (обновлено: 18:24 27.03.2022)
Из Мариуполя в Безыменное в воскресенье эвакуировали более 300 человек
Из Мариуполя в Безыменное в ДНР в воскресенье эвакуировали более 300 человек
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкЗдание терминала аэропорта Мариуполя, освобожденного бойцами Народной милиции ДНР и российскими военнослужащими
Здание терминала аэропорта Мариуполя, освобожденного бойцами Народной милиции ДНР и российскими военнослужащими
ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Более 300 человек, включая 54 ребенка, эвакуировали в воскресенье из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"В течение дня 27 марта, с 08:00 до 16:00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуирован 301 человек, включая 54 ребенка", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Ранее в воскресенье ведомство сообщало, что в Безыменное за сутки было эвакуировано более 600 человек, в том числе свыше 146 детей.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.