https://ria.ru/20220327/mariupol-1780351717.html

Из Мариуполя в Безыменное в воскресенье эвакуировали более 300 человек

Из Мариуполя в Безыменное в воскресенье эвакуировали более 300 человек - РИА Новости, 27.03.2022

Из Мариуполя в Безыменное в воскресенье эвакуировали более 300 человек

Более 300 человек, включая 54 ребенка, эвакуировали в воскресенье из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района в Донецкой народной республике, сообщает штаб... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T18:15

2022-03-27T18:15

2022-03-27T18:24

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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Более 300 человек, включая 54 ребенка, эвакуировали в воскресенье из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В течение дня 27 марта, с 08:00 до 16:00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуирован 301 человек, включая 54 ребенка", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Ранее в воскресенье ведомство сообщало, что в Безыменное за сутки было эвакуировано более 600 человек, в том числе свыше 146 детей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220327/snayper-1780314407.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, мариуполь, днр