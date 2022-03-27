https://ria.ru/20220327/infektsii-1780340430.html
Чехия увеличила запасы лекарств от инфекций из-за наплыва беженцев
Чехия увеличила запасы лекарств от инфекций из-за наплыва беженцев - РИА Новости, 27.03.2022
Чехия увеличила запасы лекарств от инфекций из-за наплыва беженцев
Минздрав Чехии увеличивает запасы антиинфекционных препаратов в связи с прибытием в республику большого числа беженцев с Украины, сообщил в воскресенье... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T15:49
2022-03-27T15:49
2022-03-27T15:49
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
роман примула
петр фиала
чехия
украина
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ПРАГА, 27 мар – РИА Новости. Минздрав Чехии увеличивает запасы антиинфекционных препаратов в связи с прибытием в республику большого числа беженцев с Украины, сообщил в воскресенье журналистам пресс-секретарь ведомства Ондржей Якоб.Как сообщил в воскресенье премьер страны Петр Фиала, Чехия уже приняла более 300 тысяч беженцев с Украины, что составляет около 3% населения самой республики."В связи с наплывом большого числа беженцев мы обратились в органы ЕС и в некоторые фармацевтические компании с просьбой о предоставлении дополнительных объемов лекарственных препаратов, предназначенных, в частности, для борьбы с вирусом ВИЧ, для лечения гепатита типа С и туберкулеза, а также вакцин против некоторых видов инфекций", - сказал Якоб.По мнению экс-главы минздрава Романа Примулы, данная инициатива является "логичной реакцией" на то, что на Украине ситуация с распространением вирусных инфекций значительно хуже, чем в Чехии."На Украине около 600 тысяч ВИЧ-позитивных пациентов и 146 тысяч лечатся с помощью антиретровирусной терапии", - заявил Примула журналистам.В Чехии, по данным на 2020 год, насчитывалось 3,8 тысячи ВИЧ-положительных граждан, примерно у 700 из них развился СПИД.
https://ria.ru/20220317/makron-1778724763.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, роман примула, петр фиала, чехия, украина
Чехия увеличила запасы лекарств от инфекций из-за наплыва беженцев
Минздрав Чехии увеличил запасы лекарств от инфекций из-за наплыва беженцев с Украины
ПРАГА, 27 мар – РИА Новости. Минздрав Чехии увеличивает запасы антиинфекционных препаратов в связи с прибытием в республику большого числа беженцев с Украины, сообщил в воскресенье журналистам пресс-секретарь ведомства Ондржей Якоб.
Как сообщил в воскресенье премьер страны Петр Фиала
, Чехия
уже приняла более 300 тысяч беженцев с Украины
, что составляет около 3% населения самой республики.
"В связи с наплывом большого числа беженцев мы обратились в органы ЕС и в некоторые фармацевтические компании с просьбой о предоставлении дополнительных объемов лекарственных препаратов, предназначенных, в частности, для борьбы с вирусом ВИЧ, для лечения гепатита типа С и туберкулеза, а также вакцин против некоторых видов инфекций", - сказал Якоб.
По мнению экс-главы минздрава Романа Примулы
, данная инициатива является "логичной реакцией" на то, что на Украине ситуация с распространением вирусных инфекций значительно хуже, чем в Чехии.
"На Украине около 600 тысяч ВИЧ-позитивных пациентов и 146 тысяч лечатся с помощью антиретровирусной терапии", - заявил Примула журналистам.
В Чехии, по данным на 2020 год, насчитывалось 3,8 тысячи ВИЧ-положительных граждан, примерно у 700 из них развился СПИД.