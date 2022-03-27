Рейтинг@Mail.ru
Чехия увеличила запасы лекарств от инфекций из-за наплыва беженцев - РИА Новости, 27.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220327/infektsii-1780340430.html
Чехия увеличила запасы лекарств от инфекций из-за наплыва беженцев
Чехия увеличила запасы лекарств от инфекций из-за наплыва беженцев - РИА Новости, 27.03.2022
Чехия увеличила запасы лекарств от инфекций из-за наплыва беженцев
Минздрав Чехии увеличивает запасы антиинфекционных препаратов в связи с прибытием в республику большого числа беженцев с Украины, сообщил в воскресенье... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T15:49
2022-03-27T15:49
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
роман примула
петр фиала
чехия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779387335_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_24a8afb99b1913a6a50e022b71d12d8d.jpg
ПРАГА, 27 мар – РИА Новости. Минздрав Чехии увеличивает запасы антиинфекционных препаратов в связи с прибытием в республику большого числа беженцев с Украины, сообщил в воскресенье журналистам пресс-секретарь ведомства Ондржей Якоб.Как сообщил в воскресенье премьер страны Петр Фиала, Чехия уже приняла более 300 тысяч беженцев с Украины, что составляет около 3% населения самой республики."В связи с наплывом большого числа беженцев мы обратились в органы ЕС и в некоторые фармацевтические компании с просьбой о предоставлении дополнительных объемов лекарственных препаратов, предназначенных, в частности, для борьбы с вирусом ВИЧ, для лечения гепатита типа С и туберкулеза, а также вакцин против некоторых видов инфекций", - сказал Якоб.По мнению экс-главы минздрава Романа Примулы, данная инициатива является "логичной реакцией" на то, что на Украине ситуация с распространением вирусных инфекций значительно хуже, чем в Чехии."На Украине около 600 тысяч ВИЧ-позитивных пациентов и 146 тысяч лечатся с помощью антиретровирусной терапии", - заявил Примула журналистам.В Чехии, по данным на 2020 год, насчитывалось 3,8 тысячи ВИЧ-положительных граждан, примерно у 700 из них развился СПИД.
https://ria.ru/20220317/makron-1778724763.html
чехия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779387335_163:0:2892:2047_1920x0_80_0_0_bb3980a29d213bee735a4dad7cd6bb1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, роман примула, петр фиала, чехия, украина
15:49 27.03.2022
 
Чехия увеличила запасы лекарств от инфекций из-за наплыва беженцев

Минздрав Чехии увеличил запасы лекарств от инфекций из-за наплыва беженцев с Украины

© AP Photo / Markus SchreiberБеженцы на границе Украины
Беженцы на границе Украины - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Беженцы на границе Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 27 мар – РИА Новости. Минздрав Чехии увеличивает запасы антиинфекционных препаратов в связи с прибытием в республику большого числа беженцев с Украины, сообщил в воскресенье журналистам пресс-секретарь ведомства Ондржей Якоб.
Как сообщил в воскресенье премьер страны Петр Фиала, Чехия уже приняла более 300 тысяч беженцев с Украины, что составляет около 3% населения самой республики.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 18:58
Макрон назвал наплыв беженцев из Украины крупным вызовом для Европы
"В связи с наплывом большого числа беженцев мы обратились в органы ЕС и в некоторые фармацевтические компании с просьбой о предоставлении дополнительных объемов лекарственных препаратов, предназначенных, в частности, для борьбы с вирусом ВИЧ, для лечения гепатита типа С и туберкулеза, а также вакцин против некоторых видов инфекций", - сказал Якоб.
По мнению экс-главы минздрава Романа Примулы, данная инициатива является "логичной реакцией" на то, что на Украине ситуация с распространением вирусных инфекций значительно хуже, чем в Чехии.
"На Украине около 600 тысяч ВИЧ-позитивных пациентов и 146 тысяч лечатся с помощью антиретровирусной терапии", - заявил Примула журналистам.
В Чехии, по данным на 2020 год, насчитывалось 3,8 тысячи ВИЧ-положительных граждан, примерно у 700 из них развился СПИД.
Беженцы из Украины: куда направляются вынужденные переселенцы
18 марта, 20:17Инфографика
Беженцы с Украины: куда направляются вынужденные переселенцы
Инфографика
Посмотреть
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоман ПримулаПетр ФиалаЧехияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала