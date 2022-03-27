https://ria.ru/20220327/infektsii-1780340430.html

Чехия увеличила запасы лекарств от инфекций из-за наплыва беженцев

Чехия увеличила запасы лекарств от инфекций из-за наплыва беженцев - РИА Новости, 27.03.2022

Чехия увеличила запасы лекарств от инфекций из-за наплыва беженцев

Минздрав Чехии увеличивает запасы антиинфекционных препаратов в связи с прибытием в республику большого числа беженцев с Украины, сообщил в воскресенье... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T15:49

2022-03-27T15:49

2022-03-27T15:49

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

роман примула

петр фиала

чехия

украина

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ПРАГА, 27 мар – РИА Новости. Минздрав Чехии увеличивает запасы антиинфекционных препаратов в связи с прибытием в республику большого числа беженцев с Украины, сообщил в воскресенье журналистам пресс-секретарь ведомства Ондржей Якоб.Как сообщил в воскресенье премьер страны Петр Фиала, Чехия уже приняла более 300 тысяч беженцев с Украины, что составляет около 3% населения самой республики."В связи с наплывом большого числа беженцев мы обратились в органы ЕС и в некоторые фармацевтические компании с просьбой о предоставлении дополнительных объемов лекарственных препаратов, предназначенных, в частности, для борьбы с вирусом ВИЧ, для лечения гепатита типа С и туберкулеза, а также вакцин против некоторых видов инфекций", - сказал Якоб.По мнению экс-главы минздрава Романа Примулы, данная инициатива является "логичной реакцией" на то, что на Украине ситуация с распространением вирусных инфекций значительно хуже, чем в Чехии."На Украине около 600 тысяч ВИЧ-позитивных пациентов и 146 тысяч лечатся с помощью антиретровирусной терапии", - заявил Примула журналистам.В Чехии, по данным на 2020 год, насчитывалось 3,8 тысячи ВИЧ-положительных граждан, примерно у 700 из них развился СПИД.

https://ria.ru/20220317/makron-1778724763.html

чехия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, роман примула, петр фиала, чехия, украина