https://ria.ru/20220327/gumpomosch-1780348132.html

Автомобили МЧС доставили в ЛНР 40 тонн гумпомощи от "Единой России"

Автомобили МЧС доставили в ЛНР 40 тонн гумпомощи от "Единой России" - РИА Новости, 27.03.2022

Автомобили МЧС доставили в ЛНР 40 тонн гумпомощи от "Единой России"

Автомобильная колонна МЧС России доставила в ЛНР более 40 тонн медикаментов и медицинского оборудования от всероссийской политической партии "Единая Россия",... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T17:18

2022-03-27T17:18

2022-03-27T17:18

луганск

красный луч

луганская народная республика

единая россия

в мире

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ЛУГАНСК, 27 мар - РИА Новости. Автомобильная колонна МЧС России доставила в ЛНР более 40 тонн медикаментов и медицинского оборудования от всероссийской политической партии "Единая Россия", сообщили журналистам помощник депутата Государственной Думы России Виктора Водолацкого Иван Рысев."Сегодня порядка 40 тонн первого транша медицинского оборудования (также медикаментов – ред.) прибыли на территорию республики", - рассказал Рысев.Он уточнил, что помощь предоставила всероссийская политическая партия "Единая Россия" для жителей ЛНР, в том числе с освобожденных территорий. По словам Рысева, в Луганск прибыло 15 машин, из которых две с помощью от Башкирии, еще одна машина с гуманитарным грузом в ближайшие дни прибудет в город Красный Луч.Предыдущая колонна прибыла в Луганск 23 марта 2022 года. Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года.

https://ria.ru/20220327/ldnr-1780318931.html

луганск

красный луч

луганская народная республика

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Варвара Скокшина

луганск, красный луч, луганская народная республика, единая россия, в мире