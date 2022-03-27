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Автомобили МЧС доставили в ЛНР 40 тонн гумпомощи от "Единой России" - РИА Новости, 27.03.2022
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Автомобили МЧС доставили в ЛНР 40 тонн гумпомощи от "Единой России"
Автомобили МЧС доставили в ЛНР 40 тонн гумпомощи от "Единой России" - РИА Новости, 27.03.2022
Автомобили МЧС доставили в ЛНР 40 тонн гумпомощи от "Единой России"
Автомобильная колонна МЧС России доставила в ЛНР более 40 тонн медикаментов и медицинского оборудования от всероссийской политической партии "Единая Россия",... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T17:18
2022-03-27T17:18
луганск
красный луч
луганская народная республика
единая россия
в мире
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ЛУГАНСК, 27 мар - РИА Новости. Автомобильная колонна МЧС России доставила в ЛНР более 40 тонн медикаментов и медицинского оборудования от всероссийской политической партии "Единая Россия", сообщили журналистам помощник депутата Государственной Думы России Виктора Водолацкого Иван Рысев."Сегодня порядка 40 тонн первого транша медицинского оборудования (также медикаментов – ред.) прибыли на территорию республики", - рассказал Рысев.Он уточнил, что помощь предоставила всероссийская политическая партия "Единая Россия" для жителей ЛНР, в том числе с освобожденных территорий. По словам Рысева, в Луганск прибыло 15 машин, из которых две с помощью от Башкирии, еще одна машина с гуманитарным грузом в ближайшие дни прибудет в город Красный Луч.Предыдущая колонна прибыла в Луганск 23 марта 2022 года. Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года.
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луганск
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луганск, красный луч, луганская народная республика, единая россия, в мире
17:18 27.03.2022
 
Автомобили МЧС доставили в ЛНР 40 тонн гумпомощи от "Единой России"

Автомобили МЧС доставили в ЛНР 40 тонн медикаментов и оборудования от "Единой России"

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники МЧС. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 мар - РИА Новости. Автомобильная колонна МЧС России доставила в ЛНР более 40 тонн медикаментов и медицинского оборудования от всероссийской политической партии "Единая Россия", сообщили журналистам помощник депутата Государственной Думы России Виктора Водолацкого Иван Рысев.
"Сегодня порядка 40 тонн первого транша медицинского оборудования (также медикаментов – ред.) прибыли на территорию республики", - рассказал Рысев.
Он уточнил, что помощь предоставила всероссийская политическая партия "Единая Россия" для жителей ЛНР, в том числе с освобожденных территорий. По словам Рысева, в Луганск прибыло 15 машин, из которых две с помощью от Башкирии, еще одна машина с гуманитарным грузом в ближайшие дни прибудет в город Красный Луч.
Предыдущая колонна прибыла в Луганск 23 марта 2022 года. Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года.
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