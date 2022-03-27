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Почти сто тысяч человек остались без света на Кубани и в Адыгее - РИА Новости, 27.03.2022
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Почти сто тысяч человек остались без света на Кубани и в Адыгее
Почти сто тысяч человек остались без света на Кубани и в Адыгее - РИА Новости, 27.03.2022
Почти сто тысяч человек остались без света на Кубани и в Адыгее
Более 97 тысяч человек остались без электроснабжения в Краснодарском крае и Адыгее из-за сильного ветра, сообщило Минэнерго РФ. РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T16:38
2022-03-27T16:38
краснодарский край
республика адыгея
происшествия
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Более 97 тысяч человек остались без электроснабжения в Краснодарском крае и Адыгее из-за сильного ветра, сообщило Минэнерго РФ."В Краснодарском крае и Республике Адыгея сильный ветер обесточил более 97 тысяч человек, энергетики ведут восстановительные работы", - говорится в сообщении.
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краснодарский край
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краснодарский край, республика адыгея, происшествия
16:38 27.03.2022
 
Почти сто тысяч человек остались без света на Кубани и в Адыгее

Почти сто тысяч человек остались без света на Кубани и в Адыгее из-за сильного ветра

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкМачта высоковольтной ЛЭП
Мачта высоковольтной ЛЭП - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Более 97 тысяч человек остались без электроснабжения в Краснодарском крае и Адыгее из-за сильного ветра, сообщило Минэнерго РФ.
Краснодарском крае и Республике Адыгея сильный ветер обесточил более 97 тысяч человек, энергетики ведут восстановительные работы", - говорится в сообщении.
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