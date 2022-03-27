https://ria.ru/20220327/elektrichestvo-1780344264.html
Почти сто тысяч человек остались без света на Кубани и в Адыгее
Почти сто тысяч человек остались без света на Кубани и в Адыгее - РИА Новости, 27.03.2022
Почти сто тысяч человек остались без света на Кубани и в Адыгее
Более 97 тысяч человек остались без электроснабжения в Краснодарском крае и Адыгее из-за сильного ветра, сообщило Минэнерго РФ. РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T16:38
2022-03-27T16:38
2022-03-27T16:38
краснодарский край
республика адыгея
происшествия
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Более 97 тысяч человек остались без электроснабжения в Краснодарском крае и Адыгее из-за сильного ветра, сообщило Минэнерго РФ."В Краснодарском крае и Республике Адыгея сильный ветер обесточил более 97 тысяч человек, энергетики ведут восстановительные работы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220327/moskva-1780313394.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, республика адыгея, происшествия
Почти сто тысяч человек остались без света на Кубани и в Адыгее
Почти сто тысяч человек остались без света на Кубани и в Адыгее из-за сильного ветра