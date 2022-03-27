https://ria.ru/20220327/elektrichestvo-1780344264.html

Почти сто тысяч человек остались без света на Кубани и в Адыгее

Почти сто тысяч человек остались без света на Кубани и в Адыгее - РИА Новости, 27.03.2022

Почти сто тысяч человек остались без света на Кубани и в Адыгее

Более 97 тысяч человек остались без электроснабжения в Краснодарском крае и Адыгее из-за сильного ветра, сообщило Минэнерго РФ. РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T16:38

2022-03-27T16:38

2022-03-27T16:38

краснодарский край

республика адыгея

происшествия

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Более 97 тысяч человек остались без электроснабжения в Краснодарском крае и Адыгее из-за сильного ветра, сообщило Минэнерго РФ."В Краснодарском крае и Республике Адыгея сильный ветер обесточил более 97 тысяч человек, энергетики ведут восстановительные работы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220327/moskva-1780313394.html

краснодарский край

республика адыгея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

краснодарский край, республика адыгея, происшествия