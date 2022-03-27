https://ria.ru/20220327/donbass-1780330086.html
ВСУ обстреляли Ясиноватую
ВСУ обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 27.03.2022
ВСУ обстреляли Ясиноватую
Украинские войска в 13.50 обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщило в... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T14:06
2022-03-27T14:06
2022-03-27T14:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Украинские войска в 13.50 обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщило в воскресенье представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220327/donbass-1780317595.html
https://ria.ru/20220327/logvinovo-1780316235.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
14:06 27.03.2022 (обновлено: 14:15 27.03.2022)
ВСУ обстреляли Ясиноватую
Украинские войска выпустили по Ясиноватой четыре снаряда калибром 122 миллиметра