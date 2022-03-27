https://ria.ru/20220327/bezhentsy-1780314759.html

Словакия приняла 300 тысяч украинских беженцев за месяц

Словакия приняла 300 тысяч украинских беженцев за месяц - РИА Новости, 27.03.2022

Словакия приняла 300 тысяч украинских беженцев за месяц

За месяц конфликта на Украине Словакия приняла 300 тысяч украинских беженцев, но в случае затяжных столкновений поток беженцев может стать для нее неподъемным,... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T11:35

2022-03-27T11:35

2022-03-27T11:35

обострение ситуации в днр и лнр

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украина

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ДОХА, 27 мар - РИА Новости. За месяц конфликта на Украине Словакия приняла 300 тысяч украинских беженцев, но в случае затяжных столкновений поток беженцев может стать для нее неподъемным, сообщил в воскресенье министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок.Он принял участие в международном дискуссионном форуме Doha forum в Дохе."Словакия приняла 300 тысяч украинских беженцев за месяц конфликта на Украине", - отметил министр. Однако, по его словам, в случае затягивания конфликта дальнейший прием украинских беженцев может стать "неподъемным бременем" для Словакии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220324/dnr-1779806864.html

https://ria.ru/20220327/evakuatsiya-1780292742.html

донецкая народная республика

доха

россия

украина

словакия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, доха, россия, украина, словакия