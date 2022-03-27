https://ria.ru/20220327/bezhentsy-1780314759.html
Словакия приняла 300 тысяч украинских беженцев за месяц
Словакия приняла 300 тысяч украинских беженцев за месяц - РИА Новости, 27.03.2022
Словакия приняла 300 тысяч украинских беженцев за месяц
За месяц конфликта на Украине Словакия приняла 300 тысяч украинских беженцев, но в случае затяжных столкновений поток беженцев может стать для нее неподъемным,... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T11:35
2022-03-27T11:35
2022-03-27T11:35
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
доха
россия
украина
словакия
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ДОХА, 27 мар - РИА Новости. За месяц конфликта на Украине Словакия приняла 300 тысяч украинских беженцев, но в случае затяжных столкновений поток беженцев может стать для нее неподъемным, сообщил в воскресенье министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок.Он принял участие в международном дискуссионном форуме Doha forum в Дохе."Словакия приняла 300 тысяч украинских беженцев за месяц конфликта на Украине", - отметил министр. Однако, по его словам, в случае затягивания конфликта дальнейший прием украинских беженцев может стать "неподъемным бременем" для Словакии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220324/dnr-1779806864.html
https://ria.ru/20220327/evakuatsiya-1780292742.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, доха, россия, украина, словакия
Словакия приняла 300 тысяч украинских беженцев за месяц
За месяц конфликта на Украине Словакия приняла 300 тысяч украинских беженцев