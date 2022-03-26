https://ria.ru/20220326/vengriya-1780219342.html

Орбан ответил на упреки Зеленского из-за позиции по России и Украине

Орбан ответил на упреки Зеленского из-за позиции по России и Украине - РИА Новости, 26.03.2022

Орбан ответил на упреки Зеленского из-за позиции по России и Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на обвинения Владимира Зеленского, заявив, что Будапешт отстаивает национальные интересы и выступает только на... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T11:33

2022-03-26T11:33

2022-03-26T12:52

в мире

венгрия

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на обвинения Владимира Зеленского, заявив, что Будапешт отстаивает национальные интересы и выступает только на своей стороне.Ранее Зеленский в обращении выразил недовольство тем, что Венгрия выступает против расширения антироссийских санкций на энергосектор, не поддерживает введение бесполетной зоны над Украиной, не поставляет Киеву оружия и не разрешает его транзит через свою территорию."Украинская точка зрения совершенно понятна: они просят вмешательства НАТО, начала воздушной войны, поставок оружия. Однако мы не украинцы, не русские - мы венгры... На вопрос "на чьей стороне выступает Венгрия?" ответ такой: Венгрия выступает на стороне Венгрии... Мы помогаем попавшим в беду, но хотим обеспечить, защитить собственные национальные интересы", - сказал Орбан в интервью венгерскому каналу М1 после саммита глав ЕС и НАТО.По словам Орбана, есть страны, которые хотели бы, чтобы НАТО или Евросоюз в какой-либо степени или даже силой участвовали в конфликте. И есть страны, такие как Венгрия, которые хотят держаться подальше от конфликта, отметил он. На эту тему постоянно ведутся открытые и скрытые дебаты, добавил премьер."Венгрии каждый раз приходится снова и снова отстаивать свои национальные интересы. Вот почему не все равно, какое правительство у Венгрии. Это правительство, которое отстаивает национальные интересы или которое хочет плыть в качестве подчиненного вместе с другими странами, большими или имеющими авторитет. Мы правительство, которое отстаивает национальные интересы, и хотим это делать и дальше", - сказал Орбан.Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не допустит поставок оружия Украине через свою территорию, несмотря на требования Зеленского, потому что это поставило бы под угрозу жизнь и безопасность венгров. В начале марта парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220326/bayden-1780159920.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, венгрия, украина, владимир зеленский