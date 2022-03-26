https://ria.ru/20220326/turizm-1780217539.html

Путин подписал закон о налоговых льготах для компаний IT и туризма

Путин подписал закон о налоговых льготах для компаний IT и туризма - РИА Новости, 26.03.2022

Путин подписал закон о налоговых льготах для компаний IT и туризма

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий налоговые льготы в целях поддержки компаний индустрии информационных технологий, а также туризма... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T11:17

2022-03-26T11:17

2022-03-26T11:17

туризм

технологии

россия

экономика

владимир путин

льготы

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий налоговые льготы в целях поддержки компаний индустрии информационных технологий, а также туризма. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Так, для организаций IT-отрасли на 2022-2024 годы устанавливается нулевая ставка налога на прибыль. В целях же поддержки туриндустрии и гостиничного бизнеса сроком на пять лет устанавливается нулевой НДС на гостиничные услуги, а также на услуги предоставления в аренду и пользование объектов туристской индустрии, введенных в эксплуатацию после 1 января 2022 года и включенных в реестр таких объектов.Организациям предоставляется также право перейти в течение текущего года на уплату ежемесячных авансов по налогу на прибыль исходя из фактической прибыли. Также для налога на прибыль вносятся и изменения, направленные на расширение "безопасного" интервала для учета в расходах процентов по долговым обязательствам.Помимо этого, временно фиксируется курс иностранной валюты для расчета "тонкой капитализации". В 2022-2024 годах курсовую разницу, начисленную по требованиям (обязательствам), выраженным в иностранной валюте, предлагается учитывать при расчете налоговой базы по мере погашения задолженности с целью исключения влияния на обязательства по налогу на прибыль расчетных величин, зависящих от изменения курса рубля.Кроме того, в 2023 году для расчета налоговой базы по налогам на имущество юрлиц и физлиц, а также земельного налога можно будет применять кадастровую стоимость по состоянию на 1 января 2022 года. Это станет возможным, если кадастровая стоимость таких объектов на начало 2023 года превысит ту, что применялась с 2022 года, за исключением случаев ее пересмотра в связи с изменением характеристик объекта.До конца 2024 года продлеваются полномочия субъектов РФ по установлению для впервые зарегистрированных в качестве ИП физлиц, которые в течение двух лет с момента такой регистрации перешли на упрощенную или патентную систему налогообложения, нулевой ставки налога.А с 9 марта 2022 года по 31 декабря 2023 года предлагается в случае просрочки организациями исполнения обязанности по уплате налогов применять пени в размере 1/300 действующей в этом периоде ставки рефинансирования Банка России. Закон вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением отдельных норм, для которых предусмотрен иной срок.

https://ria.ru/20220315/turoperatory-1778296127.html

https://ria.ru/20220326/banki-1780206536.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, экономика, владимир путин, льготы