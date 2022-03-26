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В районе населенного пункта Ровеньки в ЛНР сбили Точку-У - РИА Новости, 26.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220326/tochka-u-1780276073.html
В районе населенного пункта Ровеньки в ЛНР сбили Точку-У
В районе населенного пункта Ровеньки в ЛНР сбили Точку-У - РИА Новости, 26.03.2022
В районе населенного пункта Ровеньки в ЛНР сбили Точку-У
Народная милиция Луганской народной республики заявила, что в 19.45 подразделения ПВО сбили тактическую ракету "Точка У" в районе населенного пункта Ровеньки. РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T21:11
2022-03-26T21:21
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
луганская народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
точка-у
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ЛУГАНСК, 26 мар - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики заявила, что в 19.45 подразделения ПВО сбили тактическую ракету "Точка У" в районе населенного пункта Ровеньки."Украинские националистические формирования вновь подвергают обстрелу жилые кварталы территории ЛНР. Так, в 19.45 нашими подразделениями ПВО НМ ЛНР была сбита тактическая ракета "Точка У" в районе населенного пункта Ровеньки", - сообщает Народная милиция в Telegram-канале.В результате падения ракеты обломками повреждены частные домовладения, информация о жертвах среди мирного населения и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется.
https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html
луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр, точка-у
21:11 26.03.2022 (обновлено: 21:21 26.03.2022)
 
В районе населенного пункта Ровеньки в ЛНР сбили Точку-У

Народная милиция ЛНР: в районе населенного пункта Ровеньки подразделения ПВО сбили Точку-У

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР
Боец Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Боец Народной милиции ЛНР
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ЛУГАНСК, 26 мар - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики заявила, что в 19.45 подразделения ПВО сбили тактическую ракету "Точка У" в районе населенного пункта Ровеньки.
"Украинские националистические формирования вновь подвергают обстрелу жилые кварталы территории ЛНР. Так, в 19.45 нашими подразделениями ПВО НМ ЛНР была сбита тактическая ракета "Точка У" в районе населенного пункта Ровеньки", - сообщает Народная милиция в Telegram-канале.
В результате падения ракеты обломками повреждены частные домовладения, информация о жертвах среди мирного населения и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется.
Члены националистического батальона Азов в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Западные СМИ: боевики "Азова" — не нацисты. Потому что они не немцы
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРТочка-У
 
 
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