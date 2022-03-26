https://ria.ru/20220326/tochka-u-1780276073.html
В районе населенного пункта Ровеньки в ЛНР сбили Точку-У
В районе населенного пункта Ровеньки в ЛНР сбили Точку-У - РИА Новости, 26.03.2022
В районе населенного пункта Ровеньки в ЛНР сбили Точку-У
Народная милиция Луганской народной республики заявила, что в 19.45 подразделения ПВО сбили тактическую ракету "Точка У" в районе населенного пункта Ровеньки. РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T21:11
2022-03-26T21:11
2022-03-26T21:21
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
луганская народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
точка-у
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ЛУГАНСК, 26 мар - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики заявила, что в 19.45 подразделения ПВО сбили тактическую ракету "Точка У" в районе населенного пункта Ровеньки."Украинские националистические формирования вновь подвергают обстрелу жилые кварталы территории ЛНР. Так, в 19.45 нашими подразделениями ПВО НМ ЛНР была сбита тактическая ракета "Точка У" в районе населенного пункта Ровеньки", - сообщает Народная милиция в Telegram-канале.В результате падения ракеты обломками повреждены частные домовладения, информация о жертвах среди мирного населения и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр, точка-у
21:11 26.03.2022 (обновлено: 21:21 26.03.2022)
В районе населенного пункта Ровеньки в ЛНР сбили Точку-У
Народная милиция ЛНР: в районе населенного пункта Ровеньки подразделения ПВО сбили Точку-У