https://ria.ru/20220326/tochka-u-1780276073.html

В районе населенного пункта Ровеньки в ЛНР сбили Точку-У

В районе населенного пункта Ровеньки в ЛНР сбили Точку-У - РИА Новости, 26.03.2022

В районе населенного пункта Ровеньки в ЛНР сбили Точку-У

Народная милиция Луганской народной республики заявила, что в 19.45 подразделения ПВО сбили тактическую ракету "Точка У" в районе населенного пункта Ровеньки. РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T21:11

2022-03-26T21:11

2022-03-26T21:21

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

луганская народная республика

украина

ситуация в днр и лнр

точка-у

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ЛУГАНСК, 26 мар - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики заявила, что в 19.45 подразделения ПВО сбили тактическую ракету "Точка У" в районе населенного пункта Ровеньки."Украинские националистические формирования вновь подвергают обстрелу жилые кварталы территории ЛНР. Так, в 19.45 нашими подразделениями ПВО НМ ЛНР была сбита тактическая ракета "Точка У" в районе населенного пункта Ровеньки", - сообщает Народная милиция в Telegram-канале.В результате падения ракеты обломками повреждены частные домовладения, информация о жертвах среди мирного населения и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется.

https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html

луганская народная республика

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр, точка-у