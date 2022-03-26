20:10 26.03.2022 (обновлено: 20:45 26.03.2022)
Боевая авиация России за сутки поразила 91 военный объект на Украине
Боевая авиация России за сутки поразила 91 военный объект на Украине
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Киеве
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Киеве
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Боевая авиация России за сутки поразила 91 военный объект Украины, заявил в субботу на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"За сутки оперативно-тактической и армейской авиацией поражен 91 военный объект Украины. Среди них два командных пункта, 11 полевых складов с вооружением и боеприпасами, две станции РЭБ, а также 20 опорных пунктов подразделений украинских вооруженных сил и 52 района сосредоточения боевой техники", - сказал Конашенков.
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Вооружённые силы РФ продолжают наступать в Донбассе, за сутки уничтожено 55 украинских военных и шесть бронеавтомобилей, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Подразделения российских Вооруженных сил ведут боевые действия за овладение населенным пунктом Новомихайловка. В ходе дневных боев уничтожены более 30 военнослужащих 54-й механизированной бригады украинских вооруженных сил, шесть бронеавтомобилей и батарея полевой артиллерии 46-го отдельного штурмового батальона", - сказал он.
Конашенков добавил, что российская армия продолжает наступление на хорошо укрепленные бетонными сооружениями долговременные опорные пункты в Новоселовке и Новобахмутовке. На данном направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. Подавлены семь долговременных огневых точек и пять бронеобъектов в защищенных укрытиях.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.