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ВС России крылатой ракетой "Оникс" уничтожили базу горючего под Николаевом - РИА Новости, 26.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220326/spetsoperatsiya-1780213169.html
ВС России крылатой ракетой "Оникс" уничтожили базу горючего под Николаевом
ВС России крылатой ракетой "Оникс" уничтожили базу горючего под Николаевом - РИА Новости, 26.03.2022
ВС России крылатой ракетой "Оникс" уничтожили базу горючего под Николаевом
Вооруженные силы России ракетой "Оникс" взорвали базу горючего в окрестностях областного центра Николаев на юге страны, сообщил в субботу журналистам... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T10:32
2022-03-26T11:44
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
игорь конашенков
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Вооруженные силы России ракетой "Оникс" взорвали базу горючего в окрестностях областного центра Николаев на юге страны, сообщил в субботу журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточной крылатой ракетой "Оникс" уничтожена база горючего в районе Николаева, с которой осуществлялось снабжение топливом группировки ВСУ в южной части Украины", - рассказал Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Конашенков об уничтожении базы горючего в районе Николаева
Вооруженные силы России ракетой "Оникс" взорвали базу горючего в окрестностях областного центра Николаев на юге страны, сообщил в субботу журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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безопасность, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, игорь конашенков
10:32 26.03.2022 (обновлено: 11:44 26.03.2022)
 
ВС России крылатой ракетой "Оникс" уничтожили базу горючего под Николаевом

ВС России крылатой ракетой "Оникс" уничтожили базу под Николаевом, снабжавшую ВСУ топливом

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Вооруженные силы России ракетой "Оникс" взорвали базу горючего в окрестностях областного центра Николаев на юге страны, сообщил в субботу журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Высокоточной крылатой ракетой "Оникс" уничтожена база горючего в районе Николаева, с которой осуществлялось снабжение топливом группировки ВСУ в южной части Украины", - рассказал Конашенков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Первый модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБезопасностьУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФИгорь Конашенков
 
 
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