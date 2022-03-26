https://ria.ru/20220326/spetsoperatsiya-1780213169.html

ВС России крылатой ракетой "Оникс" уничтожили базу горючего под Николаевом

ВС России крылатой ракетой "Оникс" уничтожили базу горючего под Николаевом - РИА Новости, 26.03.2022

ВС России крылатой ракетой "Оникс" уничтожили базу горючего под Николаевом

Вооруженные силы России ракетой "Оникс" взорвали базу горючего в окрестностях областного центра Николаев на юге страны, сообщил в субботу журналистам... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T10:32

2022-03-26T10:32

2022-03-26T11:44

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

игорь конашенков

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Вооруженные силы России ракетой "Оникс" взорвали базу горючего в окрестностях областного центра Николаев на юге страны, сообщил в субботу журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточной крылатой ракетой "Оникс" уничтожена база горючего в районе Николаева, с которой осуществлялось снабжение топливом группировки ВСУ в южной части Украины", - рассказал Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220317/ukraina-1778479657.html

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Конашенков об уничтожении базы горючего в районе Николаева Вооруженные силы России ракетой "Оникс" взорвали базу горючего в окрестностях областного центра Николаев на юге страны, сообщил в субботу журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. 2022-03-26T10:32 true PT1M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, игорь конашенков