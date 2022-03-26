https://ria.ru/20220326/spetsoperatsiya-1780212269.html

Российские военные ведут бои за Новомихайловку и Новобахмутовку

Российские военные ведут бои за Новомихайловку и Новобахмутовку - РИА Новости, 26.03.2022

Российские военные ведут бои за Новомихайловку и Новобахмутовку

Российские военные ведут бои за населенные пункты Новомихайловка и Новобахмутовка в Донбассе, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T10:26

2022-03-26T10:26

2022-03-26T11:45

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вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

игорь конашенков

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Российские военные ведут бои за населенные пункты Новомихайловка и Новобахмутовка в Донбассе, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."Группировка войск российских вооруженных сил ведет боевые действия за овладение населенными пунктами Новомихайловка и Новобахмутовка, наносит огневое поражение противнику в опорных пунктах и по его резервам", — сказал он на брифинге.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон. По данным ведомства на 25 марта, за время спецоперации погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены. Украинская сторона, как утверждает Генштаб, потеряла 14 тысяч человек.

https://ria.ru/20220326/otvetstvennost-1780162615.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, украина, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)