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Российские военные ведут бои за Новомихайловку и Новобахмутовку - РИА Новости, 26.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220326/spetsoperatsiya-1780212269.html
Российские военные ведут бои за Новомихайловку и Новобахмутовку
Российские военные ведут бои за Новомихайловку и Новобахмутовку - РИА Новости, 26.03.2022
Российские военные ведут бои за Новомихайловку и Новобахмутовку
Российские военные ведут бои за населенные пункты Новомихайловка и Новобахмутовка в Донбассе, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T10:26
2022-03-26T11:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
украина
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
игорь конашенков
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Российские военные ведут бои за населенные пункты Новомихайловка и Новобахмутовка в Донбассе, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."Группировка войск российских вооруженных сил ведет боевые действия за овладение населенными пунктами Новомихайловка и Новобахмутовка, наносит огневое поражение противнику в опорных пунктах и по его резервам", — сказал он на брифинге.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон. По данным ведомства на 25 марта, за время спецоперации погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены. Украинская сторона, как утверждает Генштаб, потеряла 14 тысяч человек.
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в мире, донбасс, украина, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)
10:26 26.03.2022 (обновлено: 11:45 26.03.2022)
 
Российские военные ведут бои за Новомихайловку и Новобахмутовку

Минобороны сообщило о боях российских военных за Новомихайловку и Новобахмутовку

© РИА Новости / Константин МихальчевскийВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Военнослужащий ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Российские военные ведут бои за населенные пункты Новомихайловка и Новобахмутовка в Донбассе, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"Группировка войск российских вооруженных сил ведет боевые действия за овладение населенными пунктами Новомихайловка и Новобахмутовка, наносит огневое поражение противнику в опорных пунктах и по его резервам", — сказал он на брифинге.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон. По данным ведомства на 25 марта, за время спецоперации погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены. Украинская сторона, как утверждает Генштаб, потеряла 14 тысяч человек.
Жители Мариуполя получают у бойцов Народной милиции ДНР гуманитарную помощь, доставленную из России - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
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Россия отвечает за Украину
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонбассУкраинаРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныИгорь КонашенковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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