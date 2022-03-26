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Слуцкий назвал слова Байдена о Путине неприемлемыми - РИА Новости, 26.03.2022
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Слуцкий назвал слова Байдена о Путине неприемлемыми
Слуцкий назвал слова Байдена о Путине неприемлемыми - РИА Новости, 26.03.2022
Слуцкий назвал слова Байдена о Путине неприемлемыми
Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что риторика президента США Джо Байдена в отношении президента РФ Владимира Путина недопустима для... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T20:57
2022-03-26T21:08
в мире
россия
джо байден
владимир путин
сша
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что риторика президента США Джо Байдена в отношении президента РФ Владимира Путина недопустима для мирового лидера, а арсенал американской дипломатии стремится к нулю."Риторика Байдена недопустима и неприемлема для мирового лидера. Подобные выпады не позволял себе ни один из президентов США. Это, действительно, граничит с клиникой", - написал Слуцкий в своем Тelegram-канале.По его словам, арсенал американской дипломатии стремится к нулю вместе с общим культурным уровнем руководства страны."Байден вконец перешел все рамки приличия. Эпитеты, которыми он бросается сегодня в адрес президента России, больше подходят для тех, кто убивал мирных жителей - стариков, женщин и детей - в Югославии, Ираке, Ливии, Сирии. Напомнить, кто стоял за всеми этими кампаниями? США! Или, может быть, напомнить, кто поощрял нацизм на Украине? США!" - добавил депутат.
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в мире, россия, джо байден, владимир путин, сша, леонид слуцкий (политик)
20:57 26.03.2022 (обновлено: 21:08 26.03.2022)
 
Слуцкий назвал слова Байдена о Путине неприемлемыми

Депутат Слуцкий назвал слова Байдена о Путине неприемлемыми для мирового лидера

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что риторика президента США Джо Байдена в отношении президента РФ Владимира Путина недопустима для мирового лидера, а арсенал американской дипломатии стремится к нулю.
"Риторика Байдена недопустима и неприемлема для мирового лидера. Подобные выпады не позволял себе ни один из президентов США. Это, действительно, граничит с клиникой", - написал Слуцкий в своем Тelegram-канале.
По его словам, арсенал американской дипломатии стремится к нулю вместе с общим культурным уровнем руководства страны.
"Байден вконец перешел все рамки приличия. Эпитеты, которыми он бросается сегодня в адрес президента России, больше подходят для тех, кто убивал мирных жителей - стариков, женщин и детей - в Югославии, Ираке, Ливии, Сирии. Напомнить, кто стоял за всеми этими кампаниями? США! Или, может быть, напомнить, кто поощрял нацизм на Украине? США!" - добавил депутат.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
Вчера, 19:52
Володин назвал Байдена слабым человеком из-за слов о Путине
 
В миреРоссияДжо БайденВладимир ПутинСШАЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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