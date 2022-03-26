20:57 26.03.2022 (обновлено: 21:08 26.03.2022)
Слуцкий назвал слова Байдена о Путине неприемлемыми
Депутат Слуцкий назвал слова Байдена о Путине неприемлемыми для мирового лидера
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что риторика президента США Джо Байдена в отношении президента РФ Владимира Путина недопустима для мирового лидера, а арсенал американской дипломатии стремится к нулю.
"Риторика Байдена недопустима и неприемлема для мирового лидера. Подобные выпады не позволял себе ни один из президентов США. Это, действительно, граничит с клиникой", - написал Слуцкий в своем Тelegram-канале.
По его словам, арсенал американской дипломатии стремится к нулю вместе с общим культурным уровнем руководства страны.
"Байден вконец перешел все рамки приличия. Эпитеты, которыми он бросается сегодня в адрес президента России, больше подходят для тех, кто убивал мирных жителей - стариков, женщин и детей - в Югославии, Ираке, Ливии, Сирии. Напомнить, кто стоял за всеми этими кампаниями? США! Или, может быть, напомнить, кто поощрял нацизм на Украине? США!" - добавил депутат.