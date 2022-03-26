https://ria.ru/20220326/slutskiy-1780274095.html

Слуцкий назвал слова Байдена о Путине неприемлемыми

Слуцкий назвал слова Байдена о Путине неприемлемыми - РИА Новости, 26.03.2022

Слуцкий назвал слова Байдена о Путине неприемлемыми

Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что риторика президента США Джо Байдена в отношении президента РФ Владимира Путина недопустима для... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T20:57

2022-03-26T20:57

2022-03-26T21:08

в мире

россия

джо байден

владимир путин

сша

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что риторика президента США Джо Байдена в отношении президента РФ Владимира Путина недопустима для мирового лидера, а арсенал американской дипломатии стремится к нулю."Риторика Байдена недопустима и неприемлема для мирового лидера. Подобные выпады не позволял себе ни один из президентов США. Это, действительно, граничит с клиникой", - написал Слуцкий в своем Тelegram-канале.По его словам, арсенал американской дипломатии стремится к нулю вместе с общим культурным уровнем руководства страны."Байден вконец перешел все рамки приличия. Эпитеты, которыми он бросается сегодня в адрес президента России, больше подходят для тех, кто убивал мирных жителей - стариков, женщин и детей - в Югославии, Ираке, Ливии, Сирии. Напомнить, кто стоял за всеми этими кампаниями? США! Или, может быть, напомнить, кто поощрял нацизм на Украине? США!" - добавил депутат.

https://ria.ru/20220326/volodin-1780266580.html

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Ольга Филиппова

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Ольга Филиппова

в мире, россия, джо байден, владимир путин, сша, леонид слуцкий (политик)