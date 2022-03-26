https://ria.ru/20220326/samolet-1780249357.html

Спортивный самолет потерпел крушение в Румынии

Спортивный самолет потерпел крушение в Румынии - РИА Новости, 26.03.2022

Спортивный самолет потерпел крушение в Румынии

Спортивный самолет с одним пилотом на борту разбился в субботу в румынском уезде Прахова, сообщает агентство Agepres. РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T17:01

2022-03-26T17:01

2022-03-26T17:01

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румыния

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КИШИНЕВ, 26 мар - РИА Новости. Спортивный самолет с одним пилотом на борту разбился в субботу в румынском уезде Прахова, сообщает агентство Agepres."Акробатический самолет, на борту которого находился только пилот, разбился в субботу в коммуне Тыргшору-Векь, села Стрежнику", - отмечает агентство.На место крушения отправились пожарная машина, машина для эвакуации транспорта и две машины скорой помощи, в том числе мобильная реанимация.Пилот спортивного самолета погиб, сообщило агентство Agerpres со ссылкой на уездный инспекторат по чрезвычайным ситуациям."Пилот спортивного самолета, который рухнул в субботу в коммуне Тыргшору-Векь, села Стрежнику, погиб. Об этом проинформировал Инспекторат по чрезвычайным ситуациям уезда Прахова", - отмечает агентство.

https://ria.ru/20220326/aviakatastrofa-1780229582.html

румыния

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, румыния