https://ria.ru/20220326/samolet-1780249357.html
Спортивный самолет потерпел крушение в Румынии
Спортивный самолет потерпел крушение в Румынии - РИА Новости, 26.03.2022
Спортивный самолет потерпел крушение в Румынии
Спортивный самолет с одним пилотом на борту разбился в субботу в румынском уезде Прахова, сообщает агентство Agepres. РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T17:01
2022-03-26T17:01
2022-03-26T17:01
в мире
румыния
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КИШИНЕВ, 26 мар - РИА Новости. Спортивный самолет с одним пилотом на борту разбился в субботу в румынском уезде Прахова, сообщает агентство Agepres."Акробатический самолет, на борту которого находился только пилот, разбился в субботу в коммуне Тыргшору-Векь, села Стрежнику", - отмечает агентство.На место крушения отправились пожарная машина, машина для эвакуации транспорта и две машины скорой помощи, в том числе мобильная реанимация.Пилот спортивного самолета погиб, сообщило агентство Agerpres со ссылкой на уездный инспекторат по чрезвычайным ситуациям."Пилот спортивного самолета, который рухнул в субботу в коммуне Тыргшору-Векь, села Стрежнику, погиб. Об этом проинформировал Инспекторат по чрезвычайным ситуациям уезда Прахова", - отмечает агентство.
https://ria.ru/20220326/aviakatastrofa-1780229582.html
румыния
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, румыния
Спортивный самолет потерпел крушение в Румынии
Спортивный самолет потерпел крушение в румынском уезде Прахова, пилот погиб
КИШИНЕВ, 26 мар - РИА Новости.
Спортивный самолет с одним пилотом на борту разбился в субботу в румынском уезде Прахова, сообщает
агентство Agepres.
"Акробатический самолет, на борту которого находился только пилот, разбился в субботу в коммуне Тыргшору-Векь, села Стрежнику", - отмечает агентство.
На место крушения отправились пожарная машина, машина для эвакуации транспорта и две машины скорой помощи, в том числе мобильная реанимация.
Пилот спортивного самолета погиб, сообщило агентство Agerpres со ссылкой на уездный инспекторат по чрезвычайным ситуациям.
"Пилот спортивного самолета, который рухнул в субботу в коммуне Тыргшору-Векь, села Стрежнику, погиб. Об этом проинформировал Инспекторат по чрезвычайным ситуациям уезда Прахова", - отмечает агентство.