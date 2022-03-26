10:18 26.03.2022 (обновлено: 16:34 26.03.2022)
Медведев прокомментировал уход иностранных компаний из России
Медведев назвал уход иностранных компаний из России абсолютно политической историей
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью МИА "Россия сегодня" и телеканалу RT
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью МИА "Россия сегодня" и телеканалу RT
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Уход иностранных компаний с российского рынка - абсолютно политическая история, они это делают под давлением своих властей, считает зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
"Кто-то, по-моему, из пресс-секретарей, то ли в США, то ли в другой стране, не помню, говорил о том, что мы ни в коей степени, ни кой мере не влияем на позицию крупных компаний, это их внутренний зов, это их такая гражданская позиция, они вот взяли и сами на себя набросили этот аркан, они сами хотят отказаться от денег, хотят сами уйти с рынков. Маркса пусть почитают. У Маркса сказано, что капиталист никогда не откажется от дополнительной прибыли", - сказал Медведев в интервью РИА Новости.
"Значит, если бы не колоссальное давление со стороны правительства этих стран, стран западного мира, ни одна компания даже не почесалась бы, чтобы уйти. Поэтому это абсолютно политическая история. А политические истории как правило существуют определенное время. Экономика в этом смысле носит вечный характер", - подчеркнул собеседник агентства.