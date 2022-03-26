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Медведев прокомментировал уход иностранных компаний из России

Медведев прокомментировал уход иностранных компаний из России - РИА Новости, 26.03.2022

Медведев прокомментировал уход иностранных компаний из России

Уход иностранных компаний с российского рынка - абсолютно политическая история, они это делают под давлением своих властей, считает зампредседателя Совбеза... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T10:18

2022-03-26T10:18

2022-03-26T16:34

экономика

санкции

россия

дмитрий медведев

евросоюз

сша

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Уход иностранных компаний с российского рынка - абсолютно политическая история, они это делают под давлением своих властей, считает зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев."Кто-то, по-моему, из пресс-секретарей, то ли в США, то ли в другой стране, не помню, говорил о том, что мы ни в коей степени, ни кой мере не влияем на позицию крупных компаний, это их внутренний зов, это их такая гражданская позиция, они вот взяли и сами на себя набросили этот аркан, они сами хотят отказаться от денег, хотят сами уйти с рынков. Маркса пусть почитают. У Маркса сказано, что капиталист никогда не откажется от дополнительной прибыли", - сказал Медведев в интервью РИА Новости."Значит, если бы не колоссальное давление со стороны правительства этих стран, стран западного мира, ни одна компания даже не почесалась бы, чтобы уйти. Поэтому это абсолютно политическая история. А политические истории как правило существуют определенное время. Экономика в этом смысле носит вечный характер", - подчеркнул собеседник агентства.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>

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Ольга Фомченкова

экономика, санкции, россия, дмитрий медведев, евросоюз, сша