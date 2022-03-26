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Медведев рассказал о месте России в мире - РИА Новости, 26.03.2022
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Медведев рассказал о месте России в мире
Медведев рассказал о месте России в мире - РИА Новости, 26.03.2022
Медведев рассказал о месте России в мире
Место России в мире предназначено ей историей - это большая и очень значимая страна со своей гордостью, своими проблемами и возможностями, сказал в интервью РИА РИА Новости, 26.03.2022
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в мире
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Место России в мире предназначено ей историей - это большая и очень значимая страна со своей гордостью, своими проблемами и возможностями, сказал в интервью РИА Новости зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Россия занимает свое место. Это место предназначено ей историей и, если хотите, господом Богом... И у России свое будущее, свое позиционирование, своя гордость, своя сила, свои возможности, свои проблемы. Поэтому мы не рядом с кем-то, мы сами по себе. Мы большая, очень значимая и очень хорошая страна", - сказал он.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева &gt;&gt;
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"Мы сами по себе" – Медведев о месте России в мире
Место России в мире предназначено ей историей - это большая и очень значимая страна со своей гордостью, своими проблемами и возможностями, сказал в интервью РИА Новости зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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в мире, россия, дмитрий медведев
13:10 26.03.2022 (обновлено: 16:16 26.03.2022)
 
Медведев рассказал о месте России в мире

Медведев: Россия занимает свое место в мире, это большая, значимая и очень хорошая страна

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Место России в мире предназначено ей историей - это большая и очень значимая страна со своей гордостью, своими проблемами и возможностями, сказал в интервью РИА Новости зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Россия занимает свое место. Это место предназначено ей историей и, если хотите, господом Богом... И у России свое будущее, свое позиционирование, своя гордость, своя сила, свои возможности, свои проблемы. Поэтому мы не рядом с кем-то, мы сами по себе. Мы большая, очень значимая и очень хорошая страна", - сказал он.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>
Военнослужащий ВС России на контрольно-пропускном пункте - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 08:00
Россия вступила в схватку с Западом за будущее мира
 
В миреРоссияДмитрий Медведев
 
 
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