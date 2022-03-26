https://ria.ru/20220326/rossiya-1780228854.html
Медведев рассказал о месте России в мире
Медведев рассказал о месте России в мире - РИА Новости, 26.03.2022
Медведев рассказал о месте России в мире
Место России в мире предназначено ей историей - это большая и очень значимая страна со своей гордостью, своими проблемами и возможностями, сказал в интервью РИА РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T13:10
2022-03-26T13:10
2022-03-26T16:16
в мире
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Место России в мире предназначено ей историей - это большая и очень значимая страна со своей гордостью, своими проблемами и возможностями, сказал в интервью РИА Новости зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Россия занимает свое место. Это место предназначено ей историей и, если хотите, господом Богом... И у России свое будущее, свое позиционирование, своя гордость, своя сила, свои возможности, свои проблемы. Поэтому мы не рядом с кем-то, мы сами по себе. Мы большая, очень значимая и очень хорошая страна", - сказал он.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>
https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Мы сами по себе" – Медведев о месте России в мире
Место России в мире предназначено ей историей - это большая и очень значимая страна со своей гордостью, своими проблемами и возможностями, сказал в интервью РИА Новости зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
2022-03-26T13:10
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PT0M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, дмитрий медведев
13:10 26.03.2022 (обновлено: 16:16 26.03.2022)
Медведев рассказал о месте России в мире
Медведев: Россия занимает свое место в мире, это большая, значимая и очень хорошая страна