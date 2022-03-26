https://ria.ru/20220326/rossiya-1780228854.html

Медведев рассказал о месте России в мире

Медведев рассказал о месте России в мире - РИА Новости, 26.03.2022

Медведев рассказал о месте России в мире

Место России в мире предназначено ей историей - это большая и очень значимая страна со своей гордостью, своими проблемами и возможностями, сказал в интервью РИА РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T13:10

2022-03-26T13:10

2022-03-26T16:16

в мире

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Место России в мире предназначено ей историей - это большая и очень значимая страна со своей гордостью, своими проблемами и возможностями, сказал в интервью РИА Новости зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Россия занимает свое место. Это место предназначено ей историей и, если хотите, господом Богом... И у России свое будущее, свое позиционирование, своя гордость, своя сила, свои возможности, свои проблемы. Поэтому мы не рядом с кем-то, мы сами по себе. Мы большая, очень значимая и очень хорошая страна", - сказал он.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>

https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Мы сами по себе" – Медведев о месте России в мире Место России в мире предназначено ей историей - это большая и очень значимая страна со своей гордостью, своими проблемами и возможностями, сказал в интервью РИА Новости зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. 2022-03-26T13:10 true PT0M40S

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, дмитрий медведев