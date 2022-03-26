https://ria.ru/20220326/produkty-1780261870.html

Немцев попросили "воздержаться от дискуссий" перед пустыми прилавками

Немцев попросили "воздержаться от дискуссий" перед пустыми прилавками - РИА Новости, 26.03.2022

Немцев попросили "воздержаться от дискуссий" перед пустыми прилавками

Видеоагентство Ruptly показало опустевшие полки магазинов в немецком Штутгарте. На некоторых стеллажах разместили объявления, адресованные покупателям. РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T19:10

2022-03-26T19:10

2022-03-26T20:21

в мире

экономика

германия

штутгарт

россия

украина

санкции

сша

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Видеоагентство Ruptly показало опустевшие полки магазинов в немецком Штутгарте. На некоторых стеллажах разместили объявления, адресованные покупателям."Просим воздержаться от дискуссий", — гласит одно из них.Такой призыв поместили под сообщением об ограничениях на покупки ряда категорий товаров в одни руки. В другом магазине журналисты также нашли вывеску, информирующую посетителей о введении подобных мер.На кадрах видно, что жители города столкнулись с дефицитом муки, макарон, а также растительного масла.О возможном продовольственном кризисе в Европе на днях открыто заявил президент США Джо Байден. По его словам, цену за введенные против России санкции заплатит не только Москва, но и "другие страны".Ранее западные страны ввели санкции против России в связи со специальной военной операцией на Украине. В Кремле назвали ограничения "экономической войной, подобных которой еще не было". В то же время российские власти подчеркивали, что страна была готова к такому развитию событий. Премьер-министр Михаил Мишустин ранее сообщал, что правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220326/nyu-york-1780243227.html

https://ria.ru/20220326/golod-1780125742.html

германия

штутгарт

россия

украина

сша

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с полупустыми полками из магазинов в Германии Немецкие супермаркеты испытывают нехватку товаров на фоне продолжающегося вооруженного конфликта между Россией и Украиной. На кадрах, снятых в субботу, видно, что на полках нескольких супермаркетов в Штутгарте отсутствуют основные продукты, такие как растительное масло, спагетти и мука. 2022-03-26T19:10 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, экономика, германия, штутгарт, россия, украина, санкции, сша