https://ria.ru/20220326/pozhar-1780267335.html

Пожар на вещевом рынке в Магнитогорске локализовали

Пожар на вещевом рынке в Магнитогорске локализовали - РИА Новости, 26.03.2022

Пожар на вещевом рынке в Магнитогорске локализовали

Пожарные локализовали возгорание на вещевом рынке в городе Магнитогорск Челябинской области на площади 1 тысячи квадратных метров, сообщил пресс-центр ГУМЧС... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T19:56

2022-03-26T19:56

2022-03-26T20:25

магнитогорск

происшествия

коммерческая недвижимость

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ЧЕЛЯБИНСК, 26 мар – РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание на вещевом рынке в городе Магнитогорск Челябинской области на площади 1 тысячи квадратных метров, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.Сообщение о возгорании на территории вещевого рынка Магнитогорска, расположенного по улице Автомобилистов, поступило в 16.17 мск субботы. Происходило горение кровли павильонов ориентировочно на площади 1 тысячи квадратных метров. Погибших и травмированных нет."Пожар локализован на площади 1 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.Создано четыре боевых участка, работают девять звеньев газодымозащитной службы, девять ручных стволов "Б" и переносной лафетный ствол, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20220305/pozhar-1776841957.html

магнитогорск

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

магнитогорск, происшествия, коммерческая недвижимость