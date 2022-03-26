https://ria.ru/20220326/pozhar-1780267335.html
Пожар на вещевом рынке в Магнитогорске локализовали
Пожар на вещевом рынке в Магнитогорске локализовали - РИА Новости, 26.03.2022
Пожар на вещевом рынке в Магнитогорске локализовали
Пожарные локализовали возгорание на вещевом рынке в городе Магнитогорск Челябинской области на площади 1 тысячи квадратных метров, сообщил пресс-центр ГУМЧС... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T19:56
2022-03-26T19:56
2022-03-26T20:25
магнитогорск
происшествия
коммерческая недвижимость
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 мар – РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание на вещевом рынке в городе Магнитогорск Челябинской области на площади 1 тысячи квадратных метров, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.Сообщение о возгорании на территории вещевого рынка Магнитогорска, расположенного по улице Автомобилистов, поступило в 16.17 мск субботы. Происходило горение кровли павильонов ориентировочно на площади 1 тысячи квадратных метров. Погибших и травмированных нет."Пожар локализован на площади 1 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.Создано четыре боевых участка, работают девять звеньев газодымозащитной службы, девять ручных стволов "Б" и переносной лафетный ствол, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20220305/pozhar-1776841957.html
магнитогорск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магнитогорск, происшествия, коммерческая недвижимость
19:56 26.03.2022 (обновлено: 20:25 26.03.2022)
Пожар на вещевом рынке в Магнитогорске локализовали
Пожар на вещевом рынке в Магнитогорске локализовали на площади одной тысячи "квадратов"
ЧЕЛЯБИНСК, 26 мар – РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание на вещевом рынке в городе Магнитогорск Челябинской области на площади 1 тысячи квадратных метров, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.
Сообщение о возгорании на территории вещевого рынка Магнитогорска
, расположенного по улице Автомобилистов, поступило в 16.17 мск субботы. Происходило горение кровли павильонов ориентировочно на площади 1 тысячи квадратных метров. Погибших и травмированных нет.
"Пожар локализован на площади 1 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.
Создано четыре боевых участка, работают девять звеньев газодымозащитной службы, девять ручных стволов "Б" и переносной лафетный ствол, уточняется в сообщении.