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Пожар на вещевом рынке в Магнитогорске локализовали - РИА Новости, 26.03.2022
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Пожар на вещевом рынке в Магнитогорске локализовали
Пожар на вещевом рынке в Магнитогорске локализовали - РИА Новости, 26.03.2022
Пожар на вещевом рынке в Магнитогорске локализовали
Пожарные локализовали возгорание на вещевом рынке в городе Магнитогорск Челябинской области на площади 1 тысячи квадратных метров, сообщил пресс-центр ГУМЧС... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T19:56
2022-03-26T20:25
магнитогорск
происшествия
коммерческая недвижимость
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 мар – РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание на вещевом рынке в городе Магнитогорск Челябинской области на площади 1 тысячи квадратных метров, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.Сообщение о возгорании на территории вещевого рынка Магнитогорска, расположенного по улице Автомобилистов, поступило в 16.17 мск субботы. Происходило горение кровли павильонов ориентировочно на площади 1 тысячи квадратных метров. Погибших и травмированных нет."Пожар локализован на площади 1 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.Создано четыре боевых участка, работают девять звеньев газодымозащитной службы, девять ручных стволов "Б" и переносной лафетный ствол, уточняется в сообщении.
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магнитогорск, происшествия, коммерческая недвижимость
19:56 26.03.2022 (обновлено: 20:25 26.03.2022)
 
Пожар на вещевом рынке в Магнитогорске локализовали

Пожар на вещевом рынке в Магнитогорске локализовали на площади одной тысячи "квадратов"

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 мар – РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание на вещевом рынке в городе Магнитогорск Челябинской области на площади 1 тысячи квадратных метров, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.
Сообщение о возгорании на территории вещевого рынка Магнитогорска, расположенного по улице Автомобилистов, поступило в 16.17 мск субботы. Происходило горение кровли павильонов ориентировочно на площади 1 тысячи квадратных метров. Погибших и травмированных нет.
"Пожар локализован на площади 1 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.
Создано четыре боевых участка, работают девять звеньев газодымозащитной службы, девять ручных стволов "Б" и переносной лафетный ствол, уточняется в сообщении.
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МагнитогорскПроисшествияКоммерческая недвижимость
 
 
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