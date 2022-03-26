https://ria.ru/20220326/poisk-1780243618.html
В СК сообщили о продолжении поисков пропавшей 14-летней иркутянки
В СК сообщили о продолжении поисков пропавшей 14-летней иркутянки - РИА Новости, 26.03.2022
В СК сообщили о продолжении поисков пропавшей 14-летней иркутянки
Поиски пропавшей в Иркутске 18 марта 14-летней школьницы продолжаются, сообщает СУСК РФ региона. РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T15:55
2022-03-26T15:55
2022-03-26T15:55
происшествия
россия
иркутск
иркутская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ИРКУТСК, 26 мар – РИА Новости. Поиски пропавшей в Иркутске 18 марта 14-летней школьницы продолжаются, сообщает СУСК РФ региона.Днем 18 марта восьмиклассница ушла в школу и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно. На уроках девочки не было. С заявлением о розыске несовершеннолетней в дежурную часть полиции обратились ее мать. Установлено, что в день исчезновения школьница находилась в центре Иркутска возле мемориала "Вечный огонь", откуда направилась к памятнику первопроходцам на Верхней Набережной Ангары. Далее ее путь неизвестен. В урне возле мемориала нашли ее рюкзак и школьные принадлежности. По факту исчезновения девочки заведено уголовное дело по статье об убийстве."Следственные действия по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней… и ее розыск не прекращаются. В поисковых мероприятиях принимают участие сотрудники Следственного управления, следователи-криминалисты центрального аппарата, сотрудники ГУ МВД и ГУ МЧС России по Иркутской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что также задействованы специальные технические средства, беспилотный летательный аппарат, аэролодки, согласован полет вертолета.
https://ria.ru/20220321/poiski-1779255696.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, иркутск, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В СК сообщили о продолжении поисков пропавшей 14-летней иркутянки
В СК сообщили о продолжении поисков 14-летней иркутянки, пропавшей больше недели назад