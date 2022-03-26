https://ria.ru/20220326/pogoda-1780236637.html

На Москву обрушился сильный дождь со снегом и градом

На Москву обрушился сильный дождь со снегом и градом - РИА Новости, 26.03.2022

На Москву обрушился сильный дождь со снегом и градом

Сильный дождь с мокрым снегом и градом обрушился на некоторые районы Москвы, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T14:41

2022-03-26T14:41

2022-03-26T14:59

общество

михаил леус

центр "фобос"

москва

погода

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Сильный дождь с мокрым снегом и градом обрушился на некоторые районы Москвы, передаёт корреспондент РИА Новости.В отдельных районах города, в частности на юго-западе, наблюдается сильный ветер, дождь вперемешку со снегом и мелким градом, а также порывистый ветер.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что в субботу ожидаются дожди, местами со снегом и порывистый ветер.

https://ria.ru/20220324/pogoda-1779898215.html

москва

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Сильный дождь с мокрым снегом и градом в Москве Сильный дождь с мокрым снегом и градом обрушился на некоторые районы Москвы. В отдельных районах города, в частности на юго-западе, наблюдается сильный ветер, дождь вперемешку со снегом и мелким градом, а также порывистый ветер. 2022-03-26T14:41 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, михаил леус, центр "фобос", москва, погода