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На Москву обрушился сильный дождь со снегом и градом - РИА Новости, 26.03.2022
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На Москву обрушился сильный дождь со снегом и градом
На Москву обрушился сильный дождь со снегом и градом - РИА Новости, 26.03.2022
На Москву обрушился сильный дождь со снегом и градом
Сильный дождь с мокрым снегом и градом обрушился на некоторые районы Москвы, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.03.2022
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общество
михаил леус
центр "фобос"
москва
погода
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Сильный дождь с мокрым снегом и градом обрушился на некоторые районы Москвы, передаёт корреспондент РИА Новости.В отдельных районах города, в частности на юго-западе, наблюдается сильный ветер, дождь вперемешку со снегом и мелким градом, а также порывистый ветер.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что в субботу ожидаются дожди, местами со снегом и порывистый ветер.
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Сильный дождь с мокрым снегом и градом в Москве
Сильный дождь с мокрым снегом и градом обрушился на некоторые районы Москвы. В отдельных районах города, в частности на юго-западе, наблюдается сильный ветер, дождь вперемешку со снегом и мелким градом, а также порывистый ветер.
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общество, михаил леус, центр "фобос", москва, погода
14:41 26.03.2022 (обновлено: 14:59 26.03.2022)
 
На Москву обрушился сильный дождь со снегом и градом

В некоторых районах Москвы прошел сильный дождь с мокрым снегом и градом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Сильный дождь с мокрым снегом и градом обрушился на некоторые районы Москвы, передаёт корреспондент РИА Новости.
В отдельных районах города, в частности на юго-западе, наблюдается сильный ветер, дождь вперемешку со снегом и мелким градом, а также порывистый ветер.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что в субботу ожидаются дожди, местами со снегом и порывистый ветер.
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ОбществоМихаил ЛеусЦентр "Фобос"МоскваПогода
 
 
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