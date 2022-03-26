https://ria.ru/20220326/pogoda-1780206365.html

Москвичам пообещали дожди с мокрым снегом и сильный ветер в субботу

Москвичам пообещали дожди с мокрым снегом и сильный ветер в субботу - РИА Новости, 26.03.2022

Москвичам пообещали дожди с мокрым снегом и сильный ветер в субботу

Облачная погода, временами дожди, вечером с мокрым снегом, порывистый ветер и резкое падение атмосферного давления ожидаются в Москве в субботу, температура... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T09:38

2022-03-26T09:38

2022-03-26T09:38

общество

москва

погода

михаил леус

центр "фобос"

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Облачная погода, временами дожди, вечером с мокрым снегом, порывистый ветер и резкое падение атмосферного давления ожидаются в Москве в субботу, температура воздуха будет до плюс 8 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик также сообщил, что ветер будет юго-западный 5-10 метров в секунду с порывами до 13-18 метров в секунду.Атмосферное давление резко упадет и к вечеру составит 729 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы.

https://ria.ru/20220324/pogoda-1779898215.html

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, погода, михаил леус, центр "фобос"