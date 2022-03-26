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Москвичам пообещали дожди с мокрым снегом и сильный ветер в субботу - РИА Новости, 26.03.2022
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Москвичам пообещали дожди с мокрым снегом и сильный ветер в субботу
Москвичам пообещали дожди с мокрым снегом и сильный ветер в субботу - РИА Новости, 26.03.2022
Москвичам пообещали дожди с мокрым снегом и сильный ветер в субботу
Облачная погода, временами дожди, вечером с мокрым снегом, порывистый ветер и резкое падение атмосферного давления ожидаются в Москве в субботу, температура... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T09:38
2022-03-26T09:38
общество
москва
погода
михаил леус
центр "фобос"
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Облачная погода, временами дожди, вечером с мокрым снегом, порывистый ветер и резкое падение атмосферного давления ожидаются в Москве в субботу, температура воздуха будет до плюс 8 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик также сообщил, что ветер будет юго-западный 5-10 метров в секунду с порывами до 13-18 метров в секунду.Атмосферное давление резко упадет и к вечеру составит 729 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы.
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общество, москва, погода, михаил леус, центр "фобос"
09:38 26.03.2022
 
Москвичам пообещали дожди с мокрым снегом и сильный ветер в субботу

Синоптик "Фобоса" Леус пообещал москвичам дожди со снегом и понижение давления в субботу

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Облачная погода, временами дожди, вечером с мокрым снегом, порывистый ветер и резкое падение атмосферного давления ожидаются в Москве в субботу, температура воздуха будет до плюс 8 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня в Москве ожидается облачная погода, временами дожди, вечером местами с мокрым снегом. Температура в столице плюс 6-8 градусов, по области от 4 до плюс 9", - сообщил Леус.
Синоптик также сообщил, что ветер будет юго-западный 5-10 метров в секунду с порывами до 13-18 метров в секунду.
Атмосферное давление резко упадет и к вечеру составит 729 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы.
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ОбществоМоскваПогодаМихаил ЛеусЦентр "Фобос"
 
 
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