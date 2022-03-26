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Медведев назвал цель переговоров России и Украины - РИА Новости, 26.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220326/peregovory-1780204823.html
Медведев назвал цель переговоров России и Украины
Медведев назвал цель переговоров России и Украины - РИА Новости, 26.03.2022
Медведев назвал цель переговоров России и Украины
Цель переговоров Москвы и Киева понятна: для России это фиксация результатов, на которые направлена специальная операция, для Украины - прежде всего сохранение... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T09:20
2022-03-26T16:32
обострение ситуации в днр и лнр
политика
дмитрий медведев
россия
украина
владимир мединский
донбасс
донецкая народная республика
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Цель переговоров Москвы и Киева понятна: для России это фиксация результатов, на которые направлена специальная операция, для Украины - прежде всего сохранение как государства и обеспечение дальнейшего развития, заявил в интервью РИА Новости зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Цель этих переговоров понятна – зафиксировать все результаты, на которые... направлена специальная операция. А именно: нейтральный статус Украины, ее демилитаризация, отказ от использования нацистских идеологических законов, которые были приняты Украиной", - сказал он.Медведев добавил, что "что бы там ни говорили, это именно законы, которые делят людей по национальностям". "Каких-то людей называют людьми правильной национальности, а каких-то выводят за скобки. И целый ряд других позиций, которых Российская Федерация считает правильным достичь", - отметил он."У Украины есть свои задачи, которые она преследует в ходе этих переговоров. Прежде всего сохраниться как государство и обеспечить себе дальнейшее развитие", - добавил Медведев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля, 10 марта на полях дипломатического форума в Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. В настоящий момент переговорщики продолжают контактировать в режиме видеоконференцсвязи. Российскую делегацию, как и при очных встречах, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева &gt;&gt;
https://ria.ru/20220326/otvetstvennost-1780162615.html
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"Они требуют тишины" – Медведев о том, почему не комментирует переговоры России и Украины
Комментировать переговоры России и Украины - дело неблагодарное, они требуют тишины, заявил в интервью РИА Новости зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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политика, дмитрий медведев, россия, украина, владимир мединский, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, признание днр и лнр в россии
09:20 26.03.2022 (обновлено: 16:32 26.03.2022)
 
Медведев назвал цель переговоров России и Украины

Медведев назвал фиксацию задач спецоперации целью России на переговорах с Украиной

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью МИА "Россия сегодня" и телеканалу RT
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью МИА Россия сегодня и телеканалу RT - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью МИА "Россия сегодня" и телеканалу RT
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Цель переговоров Москвы и Киева понятна: для России это фиксация результатов, на которые направлена специальная операция, для Украины - прежде всего сохранение как государства и обеспечение дальнейшего развития, заявил в интервью РИА Новости зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Цель этих переговоров понятна – зафиксировать все результаты, на которые... направлена специальная операция. А именно: нейтральный статус Украины, ее демилитаризация, отказ от использования нацистских идеологических законов, которые были приняты Украиной", - сказал он.
Медведев добавил, что "что бы там ни говорили, это именно законы, которые делят людей по национальностям". "Каких-то людей называют людьми правильной национальности, а каких-то выводят за скобки. И целый ряд других позиций, которых Российская Федерация считает правильным достичь", - отметил он.
"У Украины есть свои задачи, которые она преследует в ходе этих переговоров. Прежде всего сохраниться как государство и обеспечить себе дальнейшее развитие", - добавил Медведев.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля, 10 марта на полях дипломатического форума в Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. В настоящий момент переговорщики продолжают контактировать в режиме видеоконференцсвязи. Российскую делегацию, как и при очных встречах, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>
Жители Мариуполя получают у бойцов Народной милиции ДНР гуманитарную помощь, доставленную из России - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
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Россия отвечает за Украину
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПолитикаДмитрий МедведевРоссияУкраинаВладимир МединскийДонбассДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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