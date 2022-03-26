https://ria.ru/20220326/peregovory-1780204823.html

Медведев назвал цель переговоров России и Украины

Медведев назвал цель переговоров России и Украины - РИА Новости, 26.03.2022

Медведев назвал цель переговоров России и Украины

Цель переговоров Москвы и Киева понятна: для России это фиксация результатов, на которые направлена специальная операция, для Украины - прежде всего сохранение... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T09:20

2022-03-26T09:20

2022-03-26T16:32

обострение ситуации в днр и лнр

политика

дмитрий медведев

россия

украина

владимир мединский

донбасс

донецкая народная республика

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Цель переговоров Москвы и Киева понятна: для России это фиксация результатов, на которые направлена специальная операция, для Украины - прежде всего сохранение как государства и обеспечение дальнейшего развития, заявил в интервью РИА Новости зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Цель этих переговоров понятна – зафиксировать все результаты, на которые... направлена специальная операция. А именно: нейтральный статус Украины, ее демилитаризация, отказ от использования нацистских идеологических законов, которые были приняты Украиной", - сказал он.Медведев добавил, что "что бы там ни говорили, это именно законы, которые делят людей по национальностям". "Каких-то людей называют людьми правильной национальности, а каких-то выводят за скобки. И целый ряд других позиций, которых Российская Федерация считает правильным достичь", - отметил он."У Украины есть свои задачи, которые она преследует в ходе этих переговоров. Прежде всего сохраниться как государство и обеспечить себе дальнейшее развитие", - добавил Медведев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля, 10 марта на полях дипломатического форума в Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. В настоящий момент переговорщики продолжают контактировать в режиме видеоконференцсвязи. Российскую делегацию, как и при очных встречах, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>

https://ria.ru/20220326/otvetstvennost-1780162615.html

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"Они требуют тишины" – Медведев о том, почему не комментирует переговоры России и Украины Комментировать переговоры России и Украины - дело неблагодарное, они требуют тишины, заявил в интервью РИА Новости зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. 2022-03-26T09:20 true PT3M07S

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Ольга Фомченкова

политика, дмитрий медведев, россия, украина, владимир мединский, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, признание днр и лнр в россии