https://ria.ru/20220326/pavodok-1780215743.html

В Москве усилили контроль за тоннелями, причалами и набережными

В Москве усилили контроль за тоннелями, причалами и набережными - РИА Новости, 26.03.2022

В Москве усилили контроль за тоннелями, причалами и набережными

Городские службы Москвы усилили контроль за тоннелями, причалами и набережными в преддверии пропуска паводка, сообщил журналистам заместитель мэра российской... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T11:00

2022-03-26T11:00

2022-03-26T11:00

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петр бирюков

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Городские службы Москвы усилили контроль за тоннелями, причалами и набережными в преддверии пропуска паводка, сообщил журналистам заместитель мэра российской столицы Петр Бирюков."Прошедшая зима стала одной из самых снежных в столице. Из-за большого объема осадков и морозов толщина снега и льда на водоемах превосходит предыдущие параметры, что может привести к интенсивному пропуску паводка. В связи с этим реализуется комплекс превентивных мер для недопущения подтопления инженерных сооружений", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что проводится проверка состояния насосов в транспортных тоннелях и подземных пешеходных переходах, приводятся в порядок смотровые и сточные колодцы водосточной сети, производится очистка зумпфов от ила, грязи и песка."В ходе мероприятий по подготовке к пропуску паводка особое внимание уделяется причалам, набережным и подземным пешеходным тоннелям, находящимся в зоне возможных подтоплений. Ведется круглосуточный мониторинг этих объектов, контролируются показания специальных мерных реек для определения уровня воды, которые закреплены на мостах и набережных. Профильные службы постоянно обмениваются оперативной информацией о старте пропуска паводка", - подчеркнул Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в местах возможных подтоплений дежурят специальные бригады. К таким объектам относятся Филевская набережная в районе причала "Фили", Краснопресненская набережная рядом с причалом "Международная выставка" и подземным пешеходным тоннелем "Выставочный", Москворецкая набережная у причала "Зарядье" и одноименного подземного пешеходного тоннеля, мост № 22 через реку Десна в поселке Фабрики имени 1 Мая.

https://ria.ru/20220322/pavodok-1779659402.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, городское хозяйство москвы, общество, петр бирюков