https://ria.ru/20220326/otpusk-1780007822.html

Эксперты узнали, как россияне планируют провести отпуск в этом году

Эксперты узнали, как россияне планируют провести отпуск в этом году - РИА Новости, 26.03.2022

Эксперты узнали, как россияне планируют провести отпуск в этом году

Эксперты узнали, как российские туристы планируют провести отпуск в этом году, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru. РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T01:51

2022-03-26T01:51

2022-03-26T12:17

туризм

грузия

белоруссия

россия

турция

армения

отдых

дача

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Эксперты узнали, как российские туристы планируют провести отпуск в этом году, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru."Более половины россиян отправятся в путешествия по России, — уточняется в релизе. — Еще шесть процентов поедут в Турцию, Армению, Грузию, Беларусь и другие открытые страны".Чуть больше 12 процентов участников опроса собираются уехать на дачу и сидеть там все лето, следует из результатов исследования. Примерно столько же пока не определились с планами.Среди респондентов нашлись и те, кто вообще не хочет брать отпуск: почти каждый пятый хочет посвятить время работе, вместо отдыха. А некоторые задумываются о том, чтобы на выходных сделать ремонт дома или пройти курсы повышения квалификации.

https://ria.ru/20220325/turtsiya-1779978573.html

грузия

белоруссия

россия

турция

армения

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2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

грузия, белоруссия, россия, турция, армения, отдых, дача, ремонт, работа, исследование, новости - туризм, туризм, туристы