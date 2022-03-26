https://ria.ru/20220326/otpusk-1780007822.html
Эксперты узнали, как россияне планируют провести отпуск в этом году
Эксперты узнали, как россияне планируют провести отпуск в этом году - РИА Новости, 26.03.2022
Эксперты узнали, как россияне планируют провести отпуск в этом году
Эксперты узнали, как российские туристы планируют провести отпуск в этом году, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru. РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T01:51
2022-03-26T01:51
2022-03-26T12:17
туризм
грузия
белоруссия
россия
турция
армения
отдых
дача
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Эксперты узнали, как российские туристы планируют провести отпуск в этом году, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru."Более половины россиян отправятся в путешествия по России, — уточняется в релизе. — Еще шесть процентов поедут в Турцию, Армению, Грузию, Беларусь и другие открытые страны".Чуть больше 12 процентов участников опроса собираются уехать на дачу и сидеть там все лето, следует из результатов исследования. Примерно столько же пока не определились с планами.Среди респондентов нашлись и те, кто вообще не хочет брать отпуск: почти каждый пятый хочет посвятить время работе, вместо отдыха. А некоторые задумываются о том, чтобы на выходных сделать ремонт дома или пройти курсы повышения квалификации.
https://ria.ru/20220325/turtsiya-1779978573.html
грузия
белоруссия
россия
турция
армения
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грузия, белоруссия, россия, турция, армения, отдых, дача, ремонт, работа, исследование, новости - туризм, туризм, туристы
01:51 26.03.2022 (обновлено: 12:17 26.03.2022)
Эксперты узнали, как россияне планируют провести отпуск в этом году
Эксперты Tvil.ru узнали, как российские туристы собираются провести отпуск в 2022 году
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Эксперты узнали, как российские туристы планируют провести отпуск в этом году, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.
"Более половины россиян отправятся в путешествия по России, — уточняется в релизе. — Еще шесть процентов поедут в Турцию, Армению, Грузию, Беларусь и другие открытые страны".
Чуть больше 12 процентов участников опроса собираются уехать на дачу и сидеть там все лето, следует из результатов исследования. Примерно столько же пока не определились с планами.
Среди респондентов нашлись и те, кто вообще не хочет брать отпуск: почти каждый пятый хочет посвятить время работе, вместо отдыха. А некоторые задумываются о том, чтобы на выходных сделать ремонт дома или пройти курсы повышения квалификации.