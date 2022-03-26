https://ria.ru/20220326/oruzhie-1780255246.html

Президент Польши попросил Байдена ускорить поставки американского оружия

Президент Польши попросил Байдена ускорить поставки американского оружия - РИА Новости, 26.03.2022

Президент Польши попросил Байдена ускорить поставки американского оружия

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что попросил своего американского коллегу Джо Байдена ускорить поставки вооружения в республику. РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T18:00

2022-03-26T18:00

2022-03-26T18:00

в мире

польша

сша

анджей дуда

джо байден

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

f-35

m1 abrams

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151681/54/1516815406_0:181:2993:1865_1920x0_80_0_0_4b729b1095df1c39eb6dc3c208094d5f.jpg

ВАРШАВА, 26 мар – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что попросил своего американского коллегу Джо Байдена ускорить поставки вооружения в республику."Я обратился с просьбой ускорить программы закупок", - сказал Дуда после встречи с Байденом в субботу в Варшаве.Польский президент напомнил, что, в частности, в процессе реализации находятся контракты по поставке Польше системы ПВО Patriot, истребителей F-35 и танков Abrams."Я попросил ускорить реализацию этих заказов по мере возможности, чтобы укрепить нашу безопасность", - сообщил Дуда.

https://ria.ru/20220326/polsha-1780234959.html

польша

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, польша, сша, анджей дуда, джо байден, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), f-35, m1 abrams