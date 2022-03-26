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Президент Польши попросил Байдена ускорить поставки американского оружия - РИА Новости, 26.03.2022
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Президент Польши попросил Байдена ускорить поставки американского оружия
Президент Польши попросил Байдена ускорить поставки американского оружия - РИА Новости, 26.03.2022
Президент Польши попросил Байдена ускорить поставки американского оружия
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что попросил своего американского коллегу Джо Байдена ускорить поставки вооружения в республику. РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T18:00
2022-03-26T18:00
в мире
польша
сша
анджей дуда
джо байден
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ВАРШАВА, 26 мар – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что попросил своего американского коллегу Джо Байдена ускорить поставки вооружения в республику."Я обратился с просьбой ускорить программы закупок", - сказал Дуда после встречи с Байденом в субботу в Варшаве.Польский президент напомнил, что, в частности, в процессе реализации находятся контракты по поставке Польше системы ПВО Patriot, истребителей F-35 и танков Abrams."Я попросил ускорить реализацию этих заказов по мере возможности, чтобы укрепить нашу безопасность", - сообщил Дуда.
https://ria.ru/20220326/polsha-1780234959.html
польша
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в мире, польша, сша, анджей дуда, джо байден, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), f-35, m1 abrams
18:00 26.03.2022
 
Президент Польши попросил Байдена ускорить поставки американского оружия

Президент Польши Дуда попросил Байдена ускорить поставки американского оружия в республику

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Президент Польши Анджей Дуда
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 26 мар – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что попросил своего американского коллегу Джо Байдена ускорить поставки вооружения в республику.
"Я обратился с просьбой ускорить программы закупок", - сказал Дуда после встречи с Байденом в субботу в Варшаве.
Польский президент напомнил, что, в частности, в процессе реализации находятся контракты по поставке Польше системы ПВО Patriot, истребителей F-35 и танков Abrams.
"Я попросил ускорить реализацию этих заказов по мере возможности, чтобы укрепить нашу безопасность", - сообщил Дуда.
Мария Бутина - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
Вчера, 14:14
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В миреПольшаСШААнджей ДудаДжо БайденПэтриот (зенитный ракетный комплекс )F-35M1 Abrams
 
 
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