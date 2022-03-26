https://ria.ru/20220326/oruzhie-1780255246.html
Президент Польши попросил Байдена ускорить поставки американского оружия
Президент Польши попросил Байдена ускорить поставки американского оружия - РИА Новости, 26.03.2022
Президент Польши попросил Байдена ускорить поставки американского оружия
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что попросил своего американского коллегу Джо Байдена ускорить поставки вооружения в республику. РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T18:00
2022-03-26T18:00
2022-03-26T18:00
в мире
польша
сша
анджей дуда
джо байден
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
f-35
m1 abrams
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151681/54/1516815406_0:181:2993:1865_1920x0_80_0_0_4b729b1095df1c39eb6dc3c208094d5f.jpg
ВАРШАВА, 26 мар – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что попросил своего американского коллегу Джо Байдена ускорить поставки вооружения в республику."Я обратился с просьбой ускорить программы закупок", - сказал Дуда после встречи с Байденом в субботу в Варшаве.Польский президент напомнил, что, в частности, в процессе реализации находятся контракты по поставке Польше системы ПВО Patriot, истребителей F-35 и танков Abrams."Я попросил ускорить реализацию этих заказов по мере возможности, чтобы укрепить нашу безопасность", - сообщил Дуда.
https://ria.ru/20220326/polsha-1780234959.html
польша
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151681/54/1516815406_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_219cee4e8d0b16c1883ff61c3dacb8f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, сша, анджей дуда, джо байден, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), f-35, m1 abrams
Президент Польши попросил Байдена ускорить поставки американского оружия
Президент Польши Дуда попросил Байдена ускорить поставки американского оружия в республику