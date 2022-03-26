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Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР

Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР - РИА Новости, 26.03.2022

Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР

Украинские войска в субботу обстреляли населенный пункт Еленовка в Донецкой народной республике, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T00:50

2022-03-26T00:50

2022-03-26T03:02

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ДОНЕЦК, 26 мар — РИА Новости. Украинские войска в субботу обстреляли населенный пункт Еленовка в Донецкой народной республике, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своем Telegram-канале.Как уточнило ведомство, обстрел шел в 0.30 из населенного пункта Новомихайловка.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, донецкая народная республика, украина, россия, вооруженные силы украины, владимир путин, луганская народная республика, вооруженные силы рф