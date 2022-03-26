https://ria.ru/20220326/obstrel-1780253573.html
Украинские войска выпустили 29 гранат по Железной Балке в ДНР
Украинские войска выпустили 29 гранат по Железной Балке в ДНР - РИА Новости, 26.03.2022
Украинские войска выпустили 29 гранат по Железной Балке в ДНР
Украинские войска обстреляли населенный пункт Железная балка в ДНР, применив 29 гранат из АГС, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T17:38
2022-03-26T17:38
2022-03-26T17:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Железная балка в ДНР, применив 29 гранат из АГС, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно сообщению ведомства в Telegram-канале, обстрел был зафиксирован в 16.40 (совпадает с мск), по населенному пункту было выпущено 29 гранат из АГС.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Украинские войска выпустили 29 гранат по Железной Балке в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК заявило, что ВСУ выпустили 29 гранат из АГС по Железной Балке