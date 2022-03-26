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Минобороны: суда не могут покинуть порты Украины из-за минной опасности - РИА Новости, 26.03.2022
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Минобороны: суда не могут покинуть порты Украины из-за минной опасности
Минобороны: суда не могут покинуть порты Украины из-за минной опасности - РИА Новости, 26.03.2022
Минобороны: суда не могут покинуть порты Украины из-за минной опасности
Минная опасность не позволяет судам покинуть порты Украины, сообщил в субботу на брифинге начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T21:33
2022-03-26T21:44
киев
одесса
в мире
вооруженные силы рф
россия
вмс турции
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Минная опасность не позволяет судам покинуть порты Украины, сообщил в субботу на брифинге начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев."Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам безопасно покинуть порты Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы, Южного и выйти в открытое море", - сказал Мизинцев.ФСБ России ранее заявила, что украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. ВМС Турции попросили корабли отслеживать дрейфующие мины после сообщения ФСБ России, сообщила ранее газета Hürriyet. В свою очередь президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что минобороны страны принимает меры в связи с информацией о дрейфующих минах в Черном море.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220326/bosfor-1780242836.html
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киев, одесса, в мире, вооруженные силы рф, россия, вмс турции
21:33 26.03.2022 (обновлено: 21:44 26.03.2022)
 
Минобороны: суда не могут покинуть порты Украины из-за минной опасности

Минобороны России: суда не могут покинуть порты Украины из-за минной опасности

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Минная опасность не позволяет судам покинуть порты Украины, сообщил в субботу на брифинге начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам безопасно покинуть порты Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы, Южного и выйти в открытое море", - сказал Мизинцев.
Пролив Босфор - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
Вчера, 15:48
Турция провела переговоры с Россией и Украиной из-за мины в Босфоре
ФСБ России ранее заявила, что украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. ВМС Турции попросили корабли отслеживать дрейфующие мины после сообщения ФСБ России, сообщила ранее газета Hürriyet. В свою очередь президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что минобороны страны принимает меры в связи с информацией о дрейфующих минах в Черном море.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Акватория грузового порта в Одессе - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 16:08Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Около 60 судов не могут выйти из портов Украины из-за установки Киевом мин
 
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