https://ria.ru/20220326/minoborony-1780214574.html

Шойгу рассказал о выполнении гособоронзаказа

Шойгу рассказал о выполнении гособоронзаказа - РИА Новости, 26.03.2022

Шойгу рассказал о выполнении гособоронзаказа

Гособоронзаказ выполняется планово, несмотря на сложности, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на рабочем совещании с руководством военного ведомства. РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T10:47

2022-03-26T10:47

2022-03-26T16:29

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

россия

украина

санкции

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Гособоронзаказ выполняется планово, несмотря на сложности, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на рабочем совещании с руководством военного ведомства."При тех сложностях, которые на сегодняшний день есть, мы в плановом порядке выполняем государственный оборонный заказ. С учетом того, что бюджетное финансирование в текущем году превысило предыдущий год на 15%, нам, естественно, надо посмотреть, на что обратить особое внимание при выполнении заданий государственного оборонного заказа", — приводятся в сообщении Минобороны слова министра.Шойгу отметил, что не несмотря на антироссийские санкции, сегодня уровень заключения государственных контрактов составляет 85%, в апреле эта работа будет полностью завершена."Продолжаем опережающую поставку вооружения и техники с применением кредитных средств. Приоритетами являются высокоточное оружие большой дальности, авиационная техника, а также поддержание боевой готовности стратегических ядерных сил", — подчеркнул министр.Он добавил, что с учетом проведения специальной военной операции на Украине, в 2022 году необходимо сохранить заданные темпы поставки в войска перспективного вооружения, включая роботизированные комплексы, средств информационного обеспечения и радиоэлектронной борьбы, а также материально-техническое обеспечение.Кроме того Министерство обороны полностью выполняет все социальные обязательства перед личным составом с учетом принятых решений по соответствующим индексациям, заявил глава ведомства. "Это касается и индексации денежного довольствия военнослужащих, и оплаты труда гражданского персонала и конечно, как это предусмотрено нашим законодательством, безусловно, касается и военных пенсионеров", — добавил Шойгу.Ранее днем президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о наделении участников специальной военной операции на Украине и в Донбассе статусом ветерана боевых действий.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон. По данным ведомства на 25 марта, за время спецоперации погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены. Украинская сторона, как утверждает Генштаб, потеряла 14 тысяч человек.

https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html

https://ria.ru/20220325/voennye-1780113588.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с утреннего совещания Сергея Шойгу по гособоронзаказу Сергей Шойгу провел совещание по гособоронзаказу 2022-03-26T10:47 true PT2M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, украина, санкции, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)