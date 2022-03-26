https://ria.ru/20220326/mariupol-1780277627.html
Украинские военные ежедневно пытаются покинуть Мариуполь в гражданском
Украинские военные ежедневно пытаются покинуть Мариуполь в гражданском - РИА Новости, 26.03.2022
Украинские военные ежедневно пытаются покинуть Мариуполь в гражданском
Десятки украинских военных ежедневно пытаются покинуть Мариуполь под видом гражданских, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T21:30
2022-03-26T21:30
2022-03-26T21:36
в мире
россия
мариуполь
украина
ситуация в днр и лнр
денис пушилин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Десятки украинских военных ежедневно пытаются покинуть Мариуполь под видом гражданских, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Ежедневно несколько десятков (украинских военных) мы выявляем в попытках их выйти вместе с гражданскими - в женской одежде, в гражданской одежде. Разные есть, и курьезные случаи", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".Он добавил, что украинские военные пытаются покидать Мариуполь даже в направлении России, чтобы спастись любой ценой.
https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, мариуполь, украина, ситуация в днр и лнр, денис пушилин
21:30 26.03.2022 (обновлено: 21:36 26.03.2022)
Украинские военные ежедневно пытаются покинуть Мариуполь в гражданском
Глава ДНР Пушилин: украинские военные ежедневно пытаются покинуть Мариуполь в гражданском