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В Мариуполе 12 мирных жителей пострадали из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 26.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220326/mariupol-1780243992.html
В Мариуполе 12 мирных жителей пострадали из-за обстрелов ВСУ
В Мариуполе 12 мирных жителей пострадали из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 26.03.2022
В Мариуполе 12 мирных жителей пострадали из-за обстрелов ВСУ
Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о ранении 12 мирных... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T15:57
2022-03-26T16:01
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о ранении 12 мирных жителей, в том числе четырех детей, с ранее освобожденной части Мариуполя."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация от Минздрава ДНР о ранении 12 мирных жителей, в том числе четырех детей, с ранее освобожденной части населенного пункта Мариуполь", - говорится в Telegram-канале представительства.Двадцать первого марта Россия признала ДНР и ЛНР, еще в 2014 году провозгласившие независимость от Киева, а 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ходе боевых действий силы ДНР при поддержке российской армии заняли целый ряд населенных пунктов в границах бывшей Донецкой области, в том числе стратегически важный райцентр Волноваха между Донецком и Мариуполем. В самом Мариуполе, крупнейшем городе на побережье Азовского моря, с начала марта идут бои с украинскими войсками. Речь идет в том числе о националистическом полке "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, мариуполь, украина, вооруженные силы украины
15:57 26.03.2022 (обновлено: 16:01 26.03.2022)
 
В Мариуполе 12 мирных жителей пострадали из-за обстрелов ВСУ

Представительство ДНР в СЦКК: в Мариуполе 12 мирных жителей пострадали из-за обстрелов ВСУ

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР на территории освобожденного аэропорта Мариуполя
Бойцы Народной милиции ДНР на территории освобожденного аэропорта Мариуполя - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Бойцы Народной милиции ДНР на территории освобожденного аэропорта Мариуполя
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о ранении 12 мирных жителей, в том числе четырех детей, с ранее освобожденной части Мариуполя.
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация от Минздрава ДНР о ранении 12 мирных жителей, в том числе четырех детей, с ранее освобожденной части населенного пункта Мариуполь", - говорится в Telegram-канале представительства.
Двадцать первого марта Россия признала ДНР и ЛНР, еще в 2014 году провозгласившие независимость от Киева, а 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ходе боевых действий силы ДНР при поддержке российской армии заняли целый ряд населенных пунктов в границах бывшей Донецкой области, в том числе стратегически важный райцентр Волноваха между Донецком и Мариуполем. В самом Мариуполе, крупнейшем городе на побережье Азовского моря, с начала марта идут бои с украинскими войсками. Речь идет в том числе о националистическом полке "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Беженцы из Мариуполя в селе Безыменное
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Каждый день из Мариуполя эвакуируются мирные люди, не участвующие в боевых действиях и оказавшиеся, по сути, заложниками.

Пожилая беженка из Мариуполя в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное
1 из 13

Каждый день из Мариуполя эвакуируются мирные люди, не участвующие в боевых действиях и оказавшиеся, по сути, заложниками.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В селе Безыменное на берегу Азовского моря развернули палаточный лагерь для беженцев.

Беженцы из Мариуполя в очереди за горячей едой в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное
2 из 13

В селе Безыменное на берегу Азовского моря развернули палаточный лагерь для беженцев.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Пункт временного размещения организован силами МЧС ДНР.

Беженцы из Мариуполя в районе села Портовское Донецкой области
3 из 13

Пункт временного размещения организован силами МЧС ДНР.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Принимают в первую очередь женщин с детьми и пожилых людей.

Беженцы из Мариуполя в пункте раздачи еды, которые организовали волонтеры из Донецка
4 из 13

Принимают в первую очередь женщин с детьми и пожилых людей.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Люди получают здесь медицинскую помощь и питание.

Беженцы из Мариуполя в пункте раздачи еды, которые организовали волонтеры из Донецка
5 из 13

Люди получают здесь медицинскую помощь и питание.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Здесь же проходят регистрацию.

Беженцы из Мариуполя в пункте раздачи еды, которые организовали волонтеры из Донецка
6 из 13

Здесь же проходят регистрацию.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Беженка из Мариуполя в очереди за горячей едой.

Пожилая беженка из Мариуполя в очереди за горячей едой в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное
7 из 13

Беженка из Мариуполя в очереди за горячей едой.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

С 5 марта в Безыменное эвакуированы более пяти тысяч человек.

Беженцы из Мариуполя в пункте раздачи еды, которые организовали волонтеры из Донецка
8 из 13

С 5 марта в Безыменное эвакуированы более пяти тысяч человек.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Всего в пунктах временного размещения на территории ДНР сейчас находятся около 11 тысяч человек из Мариуполя.

Девочка с морской свинкой возле пункта раздачи еды, которые организовали волонтеры из Донецка
9 из 13

Всего в пунктах временного размещения на территории ДНР сейчас находятся около 11 тысяч человек из Мариуполя.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Людям предстоит решить, что делать дальше.

Беженцы из Мариуполя в очереди за горячей едой в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное
10 из 13

Людям предстоит решить, что делать дальше.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Кто-то отправится в российские регионы, которые оказывают поддержку беженцам.

Беженцы из Мариуполя в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное
11 из 13

Кто-то отправится в российские регионы, которые оказывают поддержку беженцам.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Кто-то поедет к родственникам в Донецк и другие города ДНР.

Беженцы из Мариуполя в районе села Портовское Донецкой области
12 из 13

Кто-то поедет к родственникам в Донецк и другие города ДНР.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Беженцы из Мариуполя.

Беженцы из Мариуполя в пункте раздачи еды, которые организовали волонтеры из Донецка
13 из 13

Беженцы из Мариуполя.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
1 из 13

Каждый день из Мариуполя эвакуируются мирные люди, не участвующие в боевых действиях и оказавшиеся, по сути, заложниками.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
2 из 13

В селе Безыменное на берегу Азовского моря развернули палаточный лагерь для беженцев.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 13

Пункт временного размещения организован силами МЧС ДНР.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
4 из 13

Принимают в первую очередь женщин с детьми и пожилых людей.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
5 из 13

Люди получают здесь медицинскую помощь и питание.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
6 из 13

Здесь же проходят регистрацию.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
7 из 13

Беженка из Мариуполя в очереди за горячей едой.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 13

С 5 марта в Безыменное эвакуированы более пяти тысяч человек.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
9 из 13

Всего в пунктах временного размещения на территории ДНР сейчас находятся около 11 тысяч человек из Мариуполя.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
10 из 13

Людям предстоит решить, что делать дальше.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
11 из 13

Кто-то отправится в российские регионы, которые оказывают поддержку беженцам.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
12 из 13

Кто-то поедет к родственникам в Донецк и другие города ДНР.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
13 из 13

Беженцы из Мариуполя.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМариупольУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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