https://ria.ru/20220326/mariupol-1780243992.html

В Мариуполе 12 мирных жителей пострадали из-за обстрелов ВСУ

В Мариуполе 12 мирных жителей пострадали из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 26.03.2022

В Мариуполе 12 мирных жителей пострадали из-за обстрелов ВСУ

Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о ранении 12 мирных... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T15:57

2022-03-26T15:57

2022-03-26T16:01

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

мариуполь

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о ранении 12 мирных жителей, в том числе четырех детей, с ранее освобожденной части Мариуполя."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация от Минздрава ДНР о ранении 12 мирных жителей, в том числе четырех детей, с ранее освобожденной части населенного пункта Мариуполь", - говорится в Telegram-канале представительства.Двадцать первого марта Россия признала ДНР и ЛНР, еще в 2014 году провозгласившие независимость от Киева, а 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ходе боевых действий силы ДНР при поддержке российской армии заняли целый ряд населенных пунктов в границах бывшей Донецкой области, в том числе стратегически важный райцентр Волноваха между Донецком и Мариуполем. В самом Мариуполе, крупнейшем городе на побережье Азовского моря, с начала марта идут бои с украинскими войсками. Речь идет в том числе о националистическом полке "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, мариуполь, украина, вооруженные силы украины