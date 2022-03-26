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Из Мариуполя в ДНР эвакуировали более 700 человек за сутки

Из Мариуполя в ДНР эвакуировали более 700 человек за сутки - РИА Новости, 26.03.2022

Из Мариуполя в ДНР эвакуировали более 700 человек за сутки

Более 700 человек, включая 159 детей, эвакуированы за сутки из Мариуполя в село Безыменное в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T09:00

2022-03-26T09:00

2022-03-26T09:03

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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ситуация в днр и лнр

украина

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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Более 700 человек, включая 159 детей, эвакуированы за сутки из Мариуполя в село Безыменное в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 25 марта до 08.00 26 марта, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 738 человек, включая 159 детей", - говорится в заявлении штаба в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, мариуполь, днр, ситуация в днр и лнр, украина