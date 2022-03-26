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Из Мариуполя в ДНР эвакуировали более 700 человек за сутки - РИА Новости, 26.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220326/mariupol-1780202878.html
Из Мариуполя в ДНР эвакуировали более 700 человек за сутки
Из Мариуполя в ДНР эвакуировали более 700 человек за сутки - РИА Новости, 26.03.2022
Из Мариуполя в ДНР эвакуировали более 700 человек за сутки
Более 700 человек, включая 159 детей, эвакуированы за сутки из Мариуполя в село Безыменное в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T09:00
2022-03-26T09:03
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
днр
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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Более 700 человек, включая 159 детей, эвакуированы за сутки из Мариуполя в село Безыменное в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 25 марта до 08.00 26 марта, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 738 человек, включая 159 детей", - говорится в заявлении штаба в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, мариуполь, днр, ситуация в днр и лнр, украина
09:00 26.03.2022 (обновлено: 09:03 26.03.2022)
 
Из Мариуполя в ДНР эвакуировали более 700 человек за сутки

Штаб обороны: 738 человек эвакуировали из Мариуполя в Безыменное в ДНР за сутки

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБеженцы из Мариуполя в пункте раздачи еды, которые организовали волонтеры из Донецка
Беженцы из Мариуполя в пункте раздачи еды, которые организовали волонтеры из Донецка - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Беженцы из Мариуполя в пункте раздачи еды, которые организовали волонтеры из Донецка
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Более 700 человек, включая 159 детей, эвакуированы за сутки из Мариуполя в село Безыменное в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"За минувшие сутки, с 08.00 25 марта до 08.00 26 марта, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 738 человек, включая 159 детей", - говорится в заявлении штаба в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Беженцы из Мариуполя в селе Безыменное
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Каждый день из Мариуполя эвакуируются мирные люди, не участвующие в боевых действиях и оказавшиеся, по сути, заложниками.

Пожилая беженка из Мариуполя в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное
1 из 13

Каждый день из Мариуполя эвакуируются мирные люди, не участвующие в боевых действиях и оказавшиеся, по сути, заложниками.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В селе Безыменное на берегу Азовского моря развернули палаточный лагерь для беженцев.

Беженцы из Мариуполя в очереди за горячей едой в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное
2 из 13

В селе Безыменное на берегу Азовского моря развернули палаточный лагерь для беженцев.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Пункт временного размещения организован силами МЧС ДНР.

Беженцы из Мариуполя в районе села Портовское Донецкой области
3 из 13

Пункт временного размещения организован силами МЧС ДНР.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Принимают в первую очередь женщин с детьми и пожилых людей.

Беженцы из Мариуполя в пункте раздачи еды, которые организовали волонтеры из Донецка
4 из 13

Принимают в первую очередь женщин с детьми и пожилых людей.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Люди получают здесь медицинскую помощь и питание.

Беженцы из Мариуполя в пункте раздачи еды, которые организовали волонтеры из Донецка
5 из 13

Люди получают здесь медицинскую помощь и питание.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Здесь же проходят регистрацию.

Беженцы из Мариуполя в пункте раздачи еды, которые организовали волонтеры из Донецка
6 из 13

Здесь же проходят регистрацию.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Беженка из Мариуполя в очереди за горячей едой.

Пожилая беженка из Мариуполя в очереди за горячей едой в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное
7 из 13

Беженка из Мариуполя в очереди за горячей едой.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

С 5 марта в Безыменное эвакуированы более пяти тысяч человек.

Беженцы из Мариуполя в пункте раздачи еды, которые организовали волонтеры из Донецка
8 из 13

С 5 марта в Безыменное эвакуированы более пяти тысяч человек.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Всего в пунктах временного размещения на территории ДНР сейчас находятся около 11 тысяч человек из Мариуполя.

Девочка с морской свинкой возле пункта раздачи еды, которые организовали волонтеры из Донецка
9 из 13

Всего в пунктах временного размещения на территории ДНР сейчас находятся около 11 тысяч человек из Мариуполя.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Людям предстоит решить, что делать дальше.

Беженцы из Мариуполя в очереди за горячей едой в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное
10 из 13

Людям предстоит решить, что делать дальше.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Кто-то отправится в российские регионы, которые оказывают поддержку беженцам.

Беженцы из Мариуполя в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное
11 из 13

Кто-то отправится в российские регионы, которые оказывают поддержку беженцам.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Кто-то поедет к родственникам в Донецк и другие города ДНР.

Беженцы из Мариуполя в районе села Портовское Донецкой области
12 из 13

Кто-то поедет к родственникам в Донецк и другие города ДНР.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Беженцы из Мариуполя.

Беженцы из Мариуполя в пункте раздачи еды, которые организовали волонтеры из Донецка
13 из 13

Беженцы из Мариуполя.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
1 из 13

Каждый день из Мариуполя эвакуируются мирные люди, не участвующие в боевых действиях и оказавшиеся, по сути, заложниками.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
2 из 13

В селе Безыменное на берегу Азовского моря развернули палаточный лагерь для беженцев.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 13

Пункт временного размещения организован силами МЧС ДНР.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
4 из 13

Принимают в первую очередь женщин с детьми и пожилых людей.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
5 из 13

Люди получают здесь медицинскую помощь и питание.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
6 из 13

Здесь же проходят регистрацию.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
7 из 13

Беженка из Мариуполя в очереди за горячей едой.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 13

С 5 марта в Безыменное эвакуированы более пяти тысяч человек.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
9 из 13

Всего в пунктах временного размещения на территории ДНР сейчас находятся около 11 тысяч человек из Мариуполя.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
10 из 13

Людям предстоит решить, что делать дальше.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
11 из 13

Кто-то отправится в российские регионы, которые оказывают поддержку беженцам.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
12 из 13

Кто-то поедет к родственникам в Донецк и другие города ДНР.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
13 из 13

Беженцы из Мариуполя.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
 
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