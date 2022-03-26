https://ria.ru/20220326/koronavirus-1780216104.html

В России за сутки госпитализировали 4275 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 4275 человек с COVID-19 - РИА Новости, 26.03.2022

В России за сутки госпитализировали 4275 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализированы 4 275 человек с коронавирусом, это на 1,5% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T11:04

2022-03-26T11:04

2022-03-26T11:04

распространение коронавируса

здоровье - общество

общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. В России за сутки госпитализированы 4 275 человек с коронавирусом, это на 1,5% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Количество госпитализаций за сутки составило 4 275 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 1,5%. Увеличение количества госпитализаций произошло в 37 субъектах Российской Федерации. Снижение количества госпитализаций отмечено в 44 регионах, ситуация осталась без изменений в 4 субъектах РФ", - говорится в сообщении."Выявлено 24 072 новых случая COVID-19. Выздоровело 60 933 человека, или на 1,5% меньше по сравнению с 25 марта 2022 года. Умерли за сутки 395 человек", - говорится в сообщении.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии