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В России за сутки госпитализировали 4275 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 4275 человек с COVID-19 - РИА Новости, 26.03.2022
В России за сутки госпитализировали 4275 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализированы 4 275 человек с коронавирусом, это на 1,5% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T11:04
2022-03-26T11:04
2022-03-26T11:04
распространение коронавируса
здоровье - общество
общество
россия
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. В России за сутки госпитализированы 4 275 человек с коронавирусом, это на 1,5% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Количество госпитализаций за сутки составило 4 275 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 1,5%. Увеличение количества госпитализаций произошло в 37 субъектах Российской Федерации. Снижение количества госпитализаций отмечено в 44 регионах, ситуация осталась без изменений в 4 субъектах РФ", - говорится в сообщении."Выявлено 24 072 новых случая COVID-19. Выздоровело 60 933 человека, или на 1,5% меньше по сравнению с 25 марта 2022 года. Умерли за сутки 395 человек", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки госпитализировали 4275 человек с COVID-19
В России выявили 24 072 новых случая COVID-19, умерли 395 человек за сутки