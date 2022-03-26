Рейтинг@Mail.ru
В России за сутки госпитализировали 4275 человек с COVID-19 - РИА Новости, 26.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220326/koronavirus-1780216104.html
В России за сутки госпитализировали 4275 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 4275 человек с COVID-19 - РИА Новости, 26.03.2022
В России за сутки госпитализировали 4275 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализированы 4 275 человек с коронавирусом, это на 1,5% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T11:04
2022-03-26T11:04
распространение коронавируса
здоровье - общество
общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588252262_0:159:2876:1776_1920x0_80_0_0_8caff5a6e2145ea903423bbd672fcb12.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. В России за сутки госпитализированы 4 275 человек с коронавирусом, это на 1,5% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Количество госпитализаций за сутки составило 4 275 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 1,5%. Увеличение количества госпитализаций произошло в 37 субъектах Российской Федерации. Снижение количества госпитализаций отмечено в 44 регионах, ситуация осталась без изменений в 4 субъектах РФ", - говорится в сообщении."Выявлено 24 072 новых случая COVID-19. Выздоровело 60 933 человека, или на 1,5% меньше по сравнению с 25 марта 2022 года. Умерли за сутки 395 человек", - говорится в сообщении.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588252262_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_bde56b44aab1774ba65355c70b69bf14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:04 26.03.2022
 
В России за сутки госпитализировали 4275 человек с COVID-19

В России выявили 24 072 новых случая COVID-19, умерли 395 человек за сутки

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Сотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Сотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. В России за сутки госпитализированы 4 275 человек с коронавирусом, это на 1,5% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Количество госпитализаций за сутки составило 4 275 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 1,5%. Увеличение количества госпитализаций произошло в 37 субъектах Российской Федерации. Снижение количества госпитализаций отмечено в 44 регионах, ситуация осталась без изменений в 4 субъектах РФ", - говорится в сообщении.
"Выявлено 24 072 новых случая COVID-19. Выздоровело 60 933 человека, или на 1,5% меньше по сравнению с 25 марта 2022 года. Умерли за сутки 395 человек", - говорится в сообщении.
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала