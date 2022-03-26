https://ria.ru/20220326/kiev-1780242700.html

Кличко передумал вводить усиление комендантского часа в Киеве

Кличко передумал вводить усиление комендантского часа в Киеве - РИА Новости, 26.03.2022

Кличко передумал вводить усиление комендантского часа в Киеве

Киевские власти передумали вводить усиление комендантского часа с 26 по 28 марта в Киеве и области. РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T15:47

2022-03-26T15:47

2022-03-26T15:47

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Киевские власти передумали вводить усиление комендантского часа с 26 по 28 марта в Киеве и области.Ранее мэр города Виталий Кличко писал в своем Telegram-канале, что комендантский час в Киеве и области снова будет усилен и продлится с 20.00 (21.00 мск) 26 марта до 7.00 утра 28 марта (8.00 мск)."Внимание! Новая информация военного командования. Комендантский час в Киеве и области завтра днем вводиться не будет. И время комендантского часа останется в обычном режиме - с 20.00 до 7.00. Днем в воскресенье по столице и в области передвигаться будет можно", - написал Кличко в своем Telegram-канале позже в субботу.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220308/kiev-1777114749.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, виталий кличко, украина, киев, донбасс