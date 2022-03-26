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Кличко передумал вводить усиление комендантского часа в Киеве - РИА Новости, 26.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220326/kiev-1780242700.html
Кличко передумал вводить усиление комендантского часа в Киеве
Кличко передумал вводить усиление комендантского часа в Киеве - РИА Новости, 26.03.2022
Кличко передумал вводить усиление комендантского часа в Киеве
Киевские власти передумали вводить усиление комендантского часа с 26 по 28 марта в Киеве и области. РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T15:47
2022-03-26T15:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
виталий кличко
украина
киев
донбасс
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Киевские власти передумали вводить усиление комендантского часа с 26 по 28 марта в Киеве и области.Ранее мэр города Виталий Кличко писал в своем Telegram-канале, что комендантский час в Киеве и области снова будет усилен и продлится с 20.00 (21.00 мск) 26 марта до 7.00 утра 28 марта (8.00 мск)."Внимание! Новая информация военного командования. Комендантский час в Киеве и области завтра днем вводиться не будет. И время комендантского часа останется в обычном режиме - с 20.00 до 7.00. Днем в воскресенье по столице и в области передвигаться будет можно", - написал Кличко в своем Telegram-канале позже в субботу.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, виталий кличко, украина, киев, донбасс
15:47 26.03.2022
 
Кличко передумал вводить усиление комендантского часа в Киеве

Мэр Киева Кличко передумал вводить усиление комендантского часа с 26 по 28 марта

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМашина с военными на одной из улиц в Киеве
Машина с военными на одной из улиц в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Машина с военными на одной из улиц в Киеве
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Киевские власти передумали вводить усиление комендантского часа с 26 по 28 марта в Киеве и области.
Ранее мэр города Виталий Кличко писал в своем Telegram-канале, что комендантский час в Киеве и области снова будет усилен и продлится с 20.00 (21.00 мск) 26 марта до 7.00 утра 28 марта (8.00 мск).
"Внимание! Новая информация военного командования. Комендантский час в Киеве и области завтра днем вводиться не будет. И время комендантского часа останется в обычном режиме - с 20.00 до 7.00. Днем в воскресенье по столице и в области передвигаться будет можно", - написал Кличко в своем Telegram-канале позже в субботу.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВиталий КличкоУкраинаКиевДонбасс
 
 
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