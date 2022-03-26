https://ria.ru/20220326/italiya-1780253047.html
Тысячи сельхозпредприятий в Италии могут закрыться из-за кризиса на Украине
Тысячи сельхозпредприятий в Италии могут закрыться из-за кризиса на Украине - РИА Новости, 26.03.2022
Тысячи сельхозпредприятий в Италии могут закрыться из-за кризиса на Украине
Около 100 тысяч сельскохозяйственных предприятий Италии могут прекратить свою деятельность из-за резкого увеличения производственных расходов в связи с... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T17:35
2022-03-26T17:35
2022-03-26T17:35
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РИМ, 26 мар – РИА Новости. Около 100 тысяч сельскохозяйственных предприятий Италии могут прекратить свою деятельность из-за резкого увеличения производственных расходов в связи с последствиями пандемии COVID-19 и кризиса на Украине, сообщила крупнейшая ассоциация итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti.На основе последних данных национального Совета по исследованиям в области сельского хозяйства (Crea) эксперты ассоциации пришли к выводу, что затраты большого числа аграриев сейчас значительно превышают доходы от продажи их продукции, в том числе молока, мяса, фруктов и овощей.Согласно этой информации, на грани закрытия сейчас находятся приблизительно 11% сельхозпредприятий страны, около 30% вынуждены работать себе в убыток. Одной из главных причин этого эксперты называют ускорившийся в последнее время рост цен на удобрения (170%), дизельное топливо (129%), корма для скота (90%).На основании этого анализа Coldiretti делает вывод о "сокращении продовольственной автономии страны и ее способности реагировать на шоковые явления в области поставок, вызванные международной напряженностью".Ранее в марте в беседе с РИА Новости президент Coldiretti Этторе Прандини сообщил, что в связи с ситуацией на Украине итальянские сельхозпроизводители рискуют потерять 750 миллионов евро из-за сокращения экспорта своей продукции, прежде всего вина и макаронных изделий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220321/rossiya-1779187832.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, италия, украина
Тысячи сельхозпредприятий в Италии могут закрыться из-за кризиса на Украине
Сто тысяч сельхозпредприятий в Италии могут закрыться из-за пандемии и кризиса на Украине
РИМ, 26 мар – РИА Новости.
Около 100 тысяч сельскохозяйственных предприятий Италии могут прекратить свою деятельность из-за резкого увеличения производственных расходов в связи с последствиями пандемии COVID-19 и кризиса на Украине, сообщила
крупнейшая ассоциация итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti.
На основе последних данных национального Совета по исследованиям в области сельского хозяйства (Crea) эксперты ассоциации пришли к выводу, что затраты большого числа аграриев сейчас значительно превышают доходы от продажи их продукции, в том числе молока, мяса, фруктов и овощей.
Согласно этой информации, на грани закрытия сейчас находятся приблизительно 11% сельхозпредприятий страны, около 30% вынуждены работать себе в убыток. Одной из главных причин этого эксперты называют ускорившийся в последнее время рост цен на удобрения (170%), дизельное топливо (129%), корма для скота (90%).
На основании этого анализа Coldiretti делает вывод о "сокращении продовольственной автономии страны и ее способности реагировать на шоковые явления в области поставок, вызванные международной напряженностью".
Ранее в марте в беседе с РИА Новости президент Coldiretti Этторе Прандини сообщил, что в связи с ситуацией на Украине
итальянские сельхозпроизводители рискуют потерять 750 миллионов евро из-за сокращения экспорта своей продукции, прежде всего вина и макаронных изделий.
Россия
начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ
развивают наступление силы ДНР
и ЛНР
, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.