Рейтинг@Mail.ru
Тысячи сельхозпредприятий в Италии могут закрыться из-за кризиса на Украине - РИА Новости, 26.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220326/italiya-1780253047.html
Тысячи сельхозпредприятий в Италии могут закрыться из-за кризиса на Украине
Тысячи сельхозпредприятий в Италии могут закрыться из-за кризиса на Украине - РИА Новости, 26.03.2022
Тысячи сельхозпредприятий в Италии могут закрыться из-за кризиса на Украине
Около 100 тысяч сельскохозяйственных предприятий Италии могут прекратить свою деятельность из-за резкого увеличения производственных расходов в связи с... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T17:35
2022-03-26T17:35
в мире
италия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751420553_0:249:3071:1976_1920x0_80_0_0_5400cfdd3bd8a5072c5c5907d3b532c4.jpg
РИМ, 26 мар – РИА Новости. Около 100 тысяч сельскохозяйственных предприятий Италии могут прекратить свою деятельность из-за резкого увеличения производственных расходов в связи с последствиями пандемии COVID-19 и кризиса на Украине, сообщила крупнейшая ассоциация итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti.На основе последних данных национального Совета по исследованиям в области сельского хозяйства (Crea) эксперты ассоциации пришли к выводу, что затраты большого числа аграриев сейчас значительно превышают доходы от продажи их продукции, в том числе молока, мяса, фруктов и овощей.Согласно этой информации, на грани закрытия сейчас находятся приблизительно 11% сельхозпредприятий страны, около 30% вынуждены работать себе в убыток. Одной из главных причин этого эксперты называют ускорившийся в последнее время рост цен на удобрения (170%), дизельное топливо (129%), корма для скота (90%).На основании этого анализа Coldiretti делает вывод о "сокращении продовольственной автономии страны и ее способности реагировать на шоковые явления в области поставок, вызванные международной напряженностью".Ранее в марте в беседе с РИА Новости президент Coldiretti Этторе Прандини сообщил, что в связи с ситуацией на Украине итальянские сельхозпроизводители рискуют потерять 750 миллионов евро из-за сокращения экспорта своей продукции, прежде всего вина и макаронных изделий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220321/rossiya-1779187832.html
https://ria.ru/20220326/nyu-york-1780243227.html
италия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751420553_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_0f2184d720be1c2f9ca99198734d9d59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, италия, украина
17:35 26.03.2022
 
Тысячи сельхозпредприятий в Италии могут закрыться из-за кризиса на Украине

Сто тысяч сельхозпредприятий в Италии могут закрыться из-за пандемии и кризиса на Украине

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВиноград
Виноград - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Виноград
Читать ria.ru в
РИМ, 26 мар – РИА Новости. Около 100 тысяч сельскохозяйственных предприятий Италии могут прекратить свою деятельность из-за резкого увеличения производственных расходов в связи с последствиями пандемии COVID-19 и кризиса на Украине, сообщила крупнейшая ассоциация итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti.
На основе последних данных национального Совета по исследованиям в области сельского хозяйства (Crea) эксперты ассоциации пришли к выводу, что затраты большого числа аграриев сейчас значительно превышают доходы от продажи их продукции, в том числе молока, мяса, фруктов и овощей.
Сбор урожая пшеницы в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
21 марта, 01:14
Во Франции признали незаменимость России на рынке продовольствия
Согласно этой информации, на грани закрытия сейчас находятся приблизительно 11% сельхозпредприятий страны, около 30% вынуждены работать себе в убыток. Одной из главных причин этого эксперты называют ускорившийся в последнее время рост цен на удобрения (170%), дизельное топливо (129%), корма для скота (90%).
На основании этого анализа Coldiretti делает вывод о "сокращении продовольственной автономии страны и ее способности реагировать на шоковые явления в области поставок, вызванные международной напряженностью".
Ранее в марте в беседе с РИА Новости президент Coldiretti Этторе Прандини сообщил, что в связи с ситуацией на Украине итальянские сельхозпроизводители рискуют потерять 750 миллионов евро из-за сокращения экспорта своей продукции, прежде всего вина и макаронных изделий.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Прохожие на улице Бродвей в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
Вчера, 15:53
"Очень тяжело". Жителей Нью-Йорка шокировали цены в продуктовых магазинах
 
В миреИталияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала