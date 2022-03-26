https://ria.ru/20220326/gazoprovod-1780217006.html

Медведев высказался о будущем "Северного потока — 2"

Медведев высказался о будущем "Северного потока — 2" - РИА Новости, 26.03.2022

Медведев высказался о будущем "Северного потока — 2"

Проект "Северный поток 2" может иметь благоприятное будущее, если иностранные партнеры России "включат голову" и вспомнят, что у них есть налогоплательщики,... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T11:11

2022-03-26T11:11

2022-03-26T16:36

экономика

россия

европа

северный поток — 2

дмитрий медведев

санкции

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Проект "Северный поток 2" может иметь благоприятное будущее, если иностранные партнеры России "включат голову" и вспомнят, что у них есть налогоплательщики, избиратели и целый ряд социальных задач, заявил в интервью РИА Новости зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Германия после начала российской военной спецоперации на Украине приостановила сертификацию "Северного потока — 2", которая нужна для начала работы трубопровода. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявляла, что проект фактически заморожен."Понимаете, есть определенные законы, правда наши друзья их пытаются нарушать. (Это) общеэкономические законы, которые невозможно игнорировать. Деньги вложены, проект важный, полезный, рентабельный для всех участников... Конфликты приходят и уходят, а деньги и экономика остаются", - сказал Медведев.Он также со сдержанным оптимизмом высказался о будущем проекта."Считаю, что у проекта "Северный поток — 2" вполне благоприятное будущее. Оно может сложиться во всяком случае, если наши партнеры по диалогу включат в какой-то период свои головы и вспомнят, что у них есть налогоплательщики, избиратели и целый ряд социальных задач, которые надо решать. Не просто вредить России, а решать важнейшие для своих экономик задачи. Стараться помогать своему населению. Следить за тем, чтобы счета, которые получают налогоплательщики, были удобоваримыми", - сказал Медведев.По его словам, еще несколько лет назад Европе казалась высокой цена 400-500 долларов за газ, теперь же цены гораздо выше. "Поэтому я в этом вопросе сдержанный оптимист", - добавил он.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>

https://ria.ru/20220324/gaz-1779749576.html

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Ольга Фомченкова

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Медведев о будущем проекта "Северный поток – 2" Проект "Северный поток – 2" может иметь благоприятное будущее, если иностранные партнеры России "включат голову" и вспомнят, что у них есть налогоплательщики, избиратели и целый ряд социальных задач, заявил в интервью РИА Новости зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. 2022-03-26T11:11 true PT2M36S

Как изменились цены на газ в Европе Стоимость газа в Европе (торги на лондонской бирже) в декабре достигла исторического максимума — более двух тысяч долларов за тысячу кубометров. Контракты на поставки голубого топлива, так называемые фьючерсы, постепенно дорожали с апреля 2021 года, а в октябре впервые установили рекорд. Главными причинами этого взлета эксперты считают высокий спрос на энергоресурсы, переориентацию поставщиков сжиженного газа на Азию, а также постепенный вывод из эксплуатации крупнейшего европейского газового месторождения. Как менялась стоимость голубого топлива и что рост цен даст «Газпрому» — в видеоинфографике Ria.ru. 2022-03-26T11:11 true PT1M05S

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, европа, северный поток — 2, дмитрий медведев, санкции