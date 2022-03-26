Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР заявили о готовности передать погибших украинских военных родным - РИА Новости, 26.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220326/donbass-1780235117.html
В ЛНР заявили о готовности передать погибших украинских военных родным
В ЛНР заявили о готовности передать погибших украинских военных родным - РИА Новости, 26.03.2022
В ЛНР заявили о готовности передать погибших украинских военных родным
Сотрудники министерства внутренних дел Луганской народной республики в районе Старобельска обнаружили семерых погибших украинских военнослужащих в колонне... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T14:14
2022-03-26T14:14
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
мвд лнр
лнр
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777555617_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_099739637f8c375bdb820cbddace0282.jpg
ЛУГАНСК, 26 мар - РИА Новости. Сотрудники министерства внутренних дел Луганской народной республики в районе Старобельска обнаружили семерых погибших украинских военнослужащих в колонне сгоревшей техники украинских силовиков, личность одного из них удалось установить, его тело готовы отдать родственникам, сообщили РИА Новости в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства."Была обнаружена полностью сгоревшая боевая машина пехоты ВСУ. Судя по характеру повреждения, снаряд попал прямо вовнутрь машины. Экипаж, находившийся внутри, погиб. По словам местных жителей, отступающая украинская военная колонна была обстреляна батальоном "Айдар". Чуть дальше, в лесополосе была обнаружена еще одна БМП, в которой находился труп военнослужащего ВСУ. При обстреле он был смертельно ранен", - рассказал представитель МВД.Он уточнил, что при первичном осмотре тела военнослужащего были обнаружены документы, номера телефонов его родных и фотографии."Связавшись с бывшей женой погибшего было установлено, что он перестал выходить на связь 24 февраля. Ни от сослуживцев, ни от командования никакой информации о его судьбе не поступало. Сотрудниками МВД ЛНР совместно с судмедэкспертами тело погибшего механика-водителя ВСУ было извлечено из боевой машины пехоты и доставлено в морг города Старобельска. Луганская народная республика готова передать тело погибшего семье", - рассказал представитель ведомства.Он уточнил, что на том же участке местности сотрудниками полиции был обнаружен еще одно тело военнослужащего Украины, без документов, удостоверяющих личность. А также, при осмотре сгоревшего автомобиля, который шел в той же колонне, обнаружены останки еще пяти человек. По данным фактам проводится дальнейшая проверка.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220325/ukraina-1780098487.html
https://ria.ru/20220325/voennye-1780105954.html
луганская народная республика
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777555617_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c6c675c31241f6e9900398c44e1d4e9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика, мвд лнр, лнр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, донбасс, вооруженные силы украины
14:14 26.03.2022
 
В ЛНР заявили о готовности передать погибших украинских военных родным

МВД ЛНР обнаружило погибших украинских военных и готово передать тела родственникам

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкБрошенная военная техника ВСУ в ЛНР
Брошенная военная техника ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Брошенная военная техника ВСУ в ЛНР
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 26 мар - РИА Новости. Сотрудники министерства внутренних дел Луганской народной республики в районе Старобельска обнаружили семерых погибших украинских военнослужащих в колонне сгоревшей техники украинских силовиков, личность одного из них удалось установить, его тело готовы отдать родственникам, сообщили РИА Новости в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
"Была обнаружена полностью сгоревшая боевая машина пехоты ВСУ. Судя по характеру повреждения, снаряд попал прямо вовнутрь машины. Экипаж, находившийся внутри, погиб. По словам местных жителей, отступающая украинская военная колонна была обстреляна батальоном "Айдар". Чуть дальше, в лесополосе была обнаружена еще одна БМП, в которой находился труп военнослужащего ВСУ. При обстреле он был смертельно ранен", - рассказал представитель МВД.
Он уточнил, что при первичном осмотре тела военнослужащего были обнаружены документы, номера телефонов его родных и фотографии.
"Связавшись с бывшей женой погибшего было установлено, что он перестал выходить на связь 24 февраля. Ни от сослуживцев, ни от командования никакой информации о его судьбе не поступало. Сотрудниками МВД ЛНР совместно с судмедэкспертами тело погибшего механика-водителя ВСУ было извлечено из боевой машины пехоты и доставлено в морг города Старобельска. Луганская народная республика готова передать тело погибшего семье", - рассказал представитель ведомства.
Солдаты ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 16:08Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Российский Генштаб оценил потери украинских войск за месяц спецоперации
Он уточнил, что на том же участке местности сотрудниками полиции был обнаружен еще одно тело военнослужащего Украины, без документов, удостоверяющих личность. А также, при осмотре сгоревшего автомобиля, который шел в той же колонне, обнаружены останки еще пяти человек. По данным фактам проводится дальнейшая проверка.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 16:26Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Генштаб предложил украинским военным сложить оружие, чтобы избежать потерь
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаМВД ЛНРЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНРДонбассВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала