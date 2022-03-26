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В ЛНР заявили о готовности передать погибших украинских военных родным

В ЛНР заявили о готовности передать погибших украинских военных родным - РИА Новости, 26.03.2022

В ЛНР заявили о готовности передать погибших украинских военных родным

Сотрудники министерства внутренних дел Луганской народной республики в районе Старобельска обнаружили семерых погибших украинских военнослужащих в колонне... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T14:14

2022-03-26T14:14

2022-03-26T14:14

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ЛУГАНСК, 26 мар - РИА Новости. Сотрудники министерства внутренних дел Луганской народной республики в районе Старобельска обнаружили семерых погибших украинских военнослужащих в колонне сгоревшей техники украинских силовиков, личность одного из них удалось установить, его тело готовы отдать родственникам, сообщили РИА Новости в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства."Была обнаружена полностью сгоревшая боевая машина пехоты ВСУ. Судя по характеру повреждения, снаряд попал прямо вовнутрь машины. Экипаж, находившийся внутри, погиб. По словам местных жителей, отступающая украинская военная колонна была обстреляна батальоном "Айдар". Чуть дальше, в лесополосе была обнаружена еще одна БМП, в которой находился труп военнослужащего ВСУ. При обстреле он был смертельно ранен", - рассказал представитель МВД.Он уточнил, что при первичном осмотре тела военнослужащего были обнаружены документы, номера телефонов его родных и фотографии."Связавшись с бывшей женой погибшего было установлено, что он перестал выходить на связь 24 февраля. Ни от сослуживцев, ни от командования никакой информации о его судьбе не поступало. Сотрудниками МВД ЛНР совместно с судмедэкспертами тело погибшего механика-водителя ВСУ было извлечено из боевой машины пехоты и доставлено в морг города Старобельска. Луганская народная республика готова передать тело погибшего семье", - рассказал представитель ведомства.Он уточнил, что на том же участке местности сотрудниками полиции был обнаружен еще одно тело военнослужащего Украины, без документов, удостоверяющих личность. А также, при осмотре сгоревшего автомобиля, который шел в той же колонне, обнаружены останки еще пяти человек. По данным фактам проводится дальнейшая проверка.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220325/ukraina-1780098487.html

https://ria.ru/20220325/voennye-1780105954.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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