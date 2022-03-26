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Иностранным журналистам показали обстрелянную ВСУ школу в Горловке - РИА Новости, 26.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220326/donbass-1780232869.html
Иностранным журналистам показали обстрелянную ВСУ школу в Горловке
Иностранным журналистам показали обстрелянную ВСУ школу в Горловке - РИА Новости, 26.03.2022
Иностранным журналистам показали обстрелянную ВСУ школу в Горловке
Иностранным журналистам показали школу в городе Горловка в Донбассе, в которой 25 февраля в результате обстрела со стороны украинских военных погибли две... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T13:54
2022-03-26T14:34
обострение ситуации в днр и лнр
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днр
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
донецк (днр)
горловка
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ГОРЛОВКА (ДНР), 26 мар - РИА Новости. Иностранным журналистам показали школу в городе Горловка в Донбассе, в которой 25 февраля в результате обстрела со стороны украинских военных погибли две учительницы.Пресс-тур для иностранных журналистов начался в субботу со встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным прямо на месте недавней трагедии в Донецке у дверей республиканского банка, где в результате теракта с применением "Точки-У" погибли больше 20 мирных граждан.Как пояснила начальник управления образования администрации города Горловка Мария Полубан, в городе за 8 лет не осталось ни одной школы, которая бы не пострадала от террора с украинской стороны."В нашем городе 50 школ, 50 дошкольных учреждений и 9 учреждений дополнительного образования. И, чтобы вы понимали, за 8 лет в каждом из этих учреждений оставили свою отметину ВСУ", - сказала она журналистам, показывая школу, обстрелянную украинскими военными 25 февраля.Мэр города Горловка Иван Приходько ранее сообщал, что в результате прямого попадания снаряда в школу №50 погибли двое учителей, еще одна была ранена.Полубан отметила, что в результате обстрела украинскими военными все учебные кабинеты в этой школе остались без стекол. В данный момент остекление и кирпичная кладка в школе восстанавливаются при поддержке России."Детей в школе не было. Это было счастье, что не было детей в школе. В школе находиться детям нашим сейчас небезопасно, это опасно для их жизни... Поэтому учебно-воспитательный процесс был приостановлен", - пояснила начальник управления образования в ответ на вопрос одного из журналистов.В рамках пресс-тура западным журналистам покажут места боев и обстрелов украинскими военными мирных населенных пунктов. За безопасность западной прессы отвечают российские и донецкие военнослужащие. Среди представителей прессы есть журналисты из Франции, Германии, Исландии, Сербии, Черногории, Македонии, Ирана, Турции и Чили.Группа иностранных журналистов в составе около 50 человек из 20 стран прибыла в Донецкую народную республику, чтобы своими глазами посмотреть на преступления украинских военных и пообщаться с главой ДНР.
https://ria.ru/20220323/donbass-1779477622.html
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в мире, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, донецк (днр), горловка, донбасс, вооруженные силы украины, украина
13:54 26.03.2022 (обновлено: 14:34 26.03.2022)
 
Иностранным журналистам показали обстрелянную ВСУ школу в Горловке

Западным журналистам показали обстрелянную ВСУ школу в Горловке и место удара "Точкой-У"

© REUTERS / Alexander ErmochenkoЗдание школы в Горловке после обстрела
Здание школы в Горловке после обстрела - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© REUTERS / Alexander Ermochenko
Здание школы в Горловке после обстрела
Читать ria.ru в
ГОРЛОВКА (ДНР), 26 мар - РИА Новости. Иностранным журналистам показали школу в городе Горловка в Донбассе, в которой 25 февраля в результате обстрела со стороны украинских военных погибли две учительницы.
Пресс-тур для иностранных журналистов начался в субботу со встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным прямо на месте недавней трагедии в Донецке у дверей республиканского банка, где в результате теракта с применением "Точки-У" погибли больше 20 мирных граждан.
Как пояснила начальник управления образования администрации города Горловка Мария Полубан, в городе за 8 лет не осталось ни одной школы, которая бы не пострадала от террора с украинской стороны.
"В нашем городе 50 школ, 50 дошкольных учреждений и 9 учреждений дополнительного образования. И, чтобы вы понимали, за 8 лет в каждом из этих учреждений оставили свою отметину ВСУ", - сказала она журналистам, показывая школу, обстрелянную украинскими военными 25 февраля.
Военное преступление: ракетный удар "Точкой-У" по Донецку
© РИА Новости / Максим Блинов

Число погибших и пострадавших уточняется. По последним данным, жертвами удара стали около 20 человек, ранения получили порядка 30.

Место падения обломков ракеты Точка-У в Донецке
1 из 9

Число погибших и пострадавших уточняется. По последним данным, жертвами удара стали около 20 человек, ранения получили порядка 30.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, ракета была сбита и упала у Дома правительства, это оживленная центральная часть города.

На месте взрыва в центре Донецка. По сообщению штаба территориальной обороны ДНР, двадцать человек погибли, девять ранены из-за атаки украинских войск по Донецку с использованием ракеты Точка-У
2 из 9

По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, ракета была сбита и упала у Дома правительства, это оживленная центральная часть города.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Осколки разлетелись на полкилометра, больше всего пострадала улица Университетская.

Пострадавший в результате взрыва в центре Донецка
3 из 9

Осколки разлетелись на полкилометра, больше всего пострадала улица Университетская.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

По словам очевидцев, "шум был очень сильный, <…> как будто небо падает".

Эвакуация пострадавших в результате взрыва в центре Донецка
4 из 9

По словам очевидцев, "шум был очень сильный, <…> как будто небо падает".

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов

Глава ДНР Денис Пушилин назвал атаку военным преступлением Киева, поскольку удар пришелся на жилые кварталы, центр города. "Никакого противодействия, никаких попыток причинить ущерб именно военной инфраструктуре в данном замысле не усматривалось", — сказал он.

Место падения обломков ракеты Точка-У в Донецке
5 из 9

Глава ДНР Денис Пушилин назвал атаку военным преступлением Киева, поскольку удар пришелся на жилые кварталы, центр города. "Никакого противодействия, никаких попыток причинить ущерб именно военной инфраструктуре в данном замысле не усматривалось", — сказал он.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

В использованной при ударе ракете "Точка-У" был кассетный заряд. В центре Донецка сработала всего одна кассета, если бы сработали все, последствия были бы намного хуже, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Оперативные службы на месте падения обломков ракеты Точка-У в Донецке
6 из 9

В использованной при ударе ракете "Точка-У" был кассетный заряд. В центре Донецка сработала всего одна кассета, если бы сработали все, последствия были бы намного хуже, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В ДНР ведут поиск установки, которая выпустила ракету. "С учетом того, что дальность действия "Точки-У" 120 километров, <…> найти оперативно огневую точку противника достаточно сложно", — заявил глава республики Денис Пушилин. По его словам, всего над ДНР с начала наступательной операции было сбито 15 ракет "Точка-У".

Сотрудники МЧС РФ оказывают помощь мужчине на месте взрыва в центре Донецка
7 из 9

В ДНР ведут поиск установки, которая выпустила ракету. "С учетом того, что дальность действия "Точки-У" 120 километров, <…> найти оперативно огневую точку противника достаточно сложно", — заявил глава республики Денис Пушилин. По его словам, всего над ДНР с начала наступательной операции было сбито 15 ракет "Точка-У".

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Автомобиль скорой медицинской помощи на месте взрыва в центре Донецка.

Автомобиль скорой медицинской помощи на месте взрыва в центре Донецка
8 из 9

Автомобиль скорой медицинской помощи на месте взрыва в центре Донецка.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

После ракетного удара "Точкой-У" по Донецку будет объявлен траур.

Поврежденная машина в результате обстрела в центре Донецка
9 из 9

После ракетного удара "Точкой-У" по Донецку будет объявлен траур.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 9

Число погибших и пострадавших уточняется. По последним данным, жертвами удара стали около 20 человек, ранения получили порядка 30.

© РИА Новости / Максим Блинов
2 из 9

По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, ракета была сбита и упала у Дома правительства, это оживленная центральная часть города.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 9

Осколки разлетелись на полкилометра, больше всего пострадала улица Университетская.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
4 из 9

По словам очевидцев, "шум был очень сильный, <…> как будто небо падает".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
5 из 9

Глава ДНР Денис Пушилин назвал атаку военным преступлением Киева, поскольку удар пришелся на жилые кварталы, центр города. "Никакого противодействия, никаких попыток причинить ущерб именно военной инфраструктуре в данном замысле не усматривалось", — сказал он.

© РИА Новости / Максим Блинов
6 из 9

В использованной при ударе ракете "Точка-У" был кассетный заряд. В центре Донецка сработала всего одна кассета, если бы сработали все, последствия были бы намного хуже, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

© РИА Новости / Максим Блинов
7 из 9

В ДНР ведут поиск установки, которая выпустила ракету. "С учетом того, что дальность действия "Точки-У" 120 километров, <…> найти оперативно огневую точку противника достаточно сложно", — заявил глава республики Денис Пушилин. По его словам, всего над ДНР с начала наступательной операции было сбито 15 ракет "Точка-У".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 9

Автомобиль скорой медицинской помощи на месте взрыва в центре Донецка.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
9 из 9

После ракетного удара "Точкой-У" по Донецку будет объявлен траур.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Мэр города Горловка Иван Приходько ранее сообщал, что в результате прямого попадания снаряда в школу №50 погибли двое учителей, еще одна была ранена.
Полубан отметила, что в результате обстрела украинскими военными все учебные кабинеты в этой школе остались без стекол. В данный момент остекление и кирпичная кладка в школе восстанавливаются при поддержке России.
"Детей в школе не было. Это было счастье, что не было детей в школе. В школе находиться детям нашим сейчас небезопасно, это опасно для их жизни... Поэтому учебно-воспитательный процесс был приостановлен", - пояснила начальник управления образования в ответ на вопрос одного из журналистов.
"За что?" Похороны погибших учителей в Горловке
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Трагедия в Горловке произошла 25 февраля. Около 11 часов утра крупнокалиберный снаряд попал в здание школы № 50.

Родные и близкие во время прощания с погибшим при обстреле украинскими войсками здания школы в Горловке в ДНР
1 из 8

Трагедия в Горловке произошла 25 февраля. Около 11 часов утра крупнокалиберный снаряд попал в здание школы № 50.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Погибли учитель географии Елена Павловна Кудрик, 1969 года рождения, и замдиректора по учебно-воспитательной работе Елена Викторовна Иванова, 1977 года.

Родные и близкие во время прощания с погибшим при обстреле украинскими войсками здания школы в Горловке в ДНР
2 из 8

Погибли учитель географии Елена Павловна Кудрик, 1969 года рождения, и замдиректора по учебно-воспитательной работе Елена Викторовна Иванова, 1977 года.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

С учителями простились 28 февраля.

Родные и близкие во время прощания с погибшим при обстреле украинскими войсками здания школы в Горловке в ДНР
3 из 8

С учителями простились 28 февраля.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Почтить память погибших пришли многие жители города.

Родные и близкие во время прощания с погибшим при обстреле украинскими войсками здания школы в Горловке в ДНР
4 из 8

Почтить память погибших пришли многие жители города.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Священнослужитель отпевает погибших.

Священнослужитель отпевает погибших при обстреле украинскими войсками здания школы в Горловке в ДНР
5 из 8

Священнослужитель отпевает погибших.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

"За что? — задается вопросом мэр Горловки Иван Приходько.

Прощание с погибшими при обстреле учителями школы в Горловке
6 из 8

"За что? — задается вопросом мэр Горловки Иван Приходько.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

"За то, что учили своих детей добру? За то, что воспитывали детей добрыми, честными и порядочными?" — спрашивает мэр.

Вынос гробов с телами погибших при обстреле украинскими войсками здания школы в Горловке в ДНР
7 из 8

"За то, что учили своих детей добру? За то, что воспитывали детей добрыми, честными и порядочными?" — спрашивает мэр.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Похороны погибших учителей в Горловке.

Женщины несут фотографии погибших при обстреле украинскими войсками здания школы в Горловке в ДНР
8 из 8

Похороны погибших учителей в Горловке.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 8

Трагедия в Горловке произошла 25 февраля. Около 11 часов утра крупнокалиберный снаряд попал в здание школы № 50.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 8

Погибли учитель географии Елена Павловна Кудрик, 1969 года рождения, и замдиректора по учебно-воспитательной работе Елена Викторовна Иванова, 1977 года.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 8

С учителями простились 28 февраля.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 8

Почтить память погибших пришли многие жители города.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 8

Священнослужитель отпевает погибших.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 8

"За что? — задается вопросом мэр Горловки Иван Приходько.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 8

"За то, что учили своих детей добру? За то, что воспитывали детей добрыми, честными и порядочными?" — спрашивает мэр.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 8

Похороны погибших учителей в Горловке.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В рамках пресс-тура западным журналистам покажут места боев и обстрелов украинскими военными мирных населенных пунктов. За безопасность западной прессы отвечают российские и донецкие военнослужащие. Среди представителей прессы есть журналисты из Франции, Германии, Исландии, Сербии, Черногории, Македонии, Ирана, Турции и Чили.
Группа иностранных журналистов в составе около 50 человек из 20 стран прибыла в Донецкую народную республику, чтобы своими глазами посмотреть на преступления украинских военных и пообщаться с главой ДНР.
Люди прощаются возле автобуса во время эвакуации из Горловки в Россию - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 08:00
"Восемь лет по подвалам": судьбы людей, пострадавших от войны в Донбассе
 
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