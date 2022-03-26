https://ria.ru/20220326/donbass-1780232869.html

Иностранным журналистам показали обстрелянную ВСУ школу в Горловке

Иностранным журналистам показали обстрелянную ВСУ школу в Горловке - РИА Новости, 26.03.2022

Иностранным журналистам показали обстрелянную ВСУ школу в Горловке

Иностранным журналистам показали школу в городе Горловка в Донбассе, в которой 25 февраля в результате обстрела со стороны украинских военных погибли две... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T13:54

2022-03-26T13:54

2022-03-26T14:34

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ГОРЛОВКА (ДНР), 26 мар - РИА Новости. Иностранным журналистам показали школу в городе Горловка в Донбассе, в которой 25 февраля в результате обстрела со стороны украинских военных погибли две учительницы.Пресс-тур для иностранных журналистов начался в субботу со встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным прямо на месте недавней трагедии в Донецке у дверей республиканского банка, где в результате теракта с применением "Точки-У" погибли больше 20 мирных граждан.Как пояснила начальник управления образования администрации города Горловка Мария Полубан, в городе за 8 лет не осталось ни одной школы, которая бы не пострадала от террора с украинской стороны."В нашем городе 50 школ, 50 дошкольных учреждений и 9 учреждений дополнительного образования. И, чтобы вы понимали, за 8 лет в каждом из этих учреждений оставили свою отметину ВСУ", - сказала она журналистам, показывая школу, обстрелянную украинскими военными 25 февраля.Мэр города Горловка Иван Приходько ранее сообщал, что в результате прямого попадания снаряда в школу №50 погибли двое учителей, еще одна была ранена.Полубан отметила, что в результате обстрела украинскими военными все учебные кабинеты в этой школе остались без стекол. В данный момент остекление и кирпичная кладка в школе восстанавливаются при поддержке России."Детей в школе не было. Это было счастье, что не было детей в школе. В школе находиться детям нашим сейчас небезопасно, это опасно для их жизни... Поэтому учебно-воспитательный процесс был приостановлен", - пояснила начальник управления образования в ответ на вопрос одного из журналистов.В рамках пресс-тура западным журналистам покажут места боев и обстрелов украинскими военными мирных населенных пунктов. За безопасность западной прессы отвечают российские и донецкие военнослужащие. Среди представителей прессы есть журналисты из Франции, Германии, Исландии, Сербии, Черногории, Македонии, Ирана, Турции и Чили.Группа иностранных журналистов в составе около 50 человек из 20 стран прибыла в Донецкую народную республику, чтобы своими глазами посмотреть на преступления украинских военных и пообщаться с главой ДНР.

https://ria.ru/20220323/donbass-1779477622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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