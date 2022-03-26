https://ria.ru/20220326/donbass-1780232389.html

Жители Попасной в ЛНР рассказали, как их эвакуировали российские военные

Жители Попасной в ЛНР рассказали, как их эвакуировали российские военные - РИА Новости, 26.03.2022

Жители Попасной в ЛНР рассказали, как их эвакуировали российские военные

Жителей города Попасная удается эвакуировать на бронетехнике малыми группами, рассказал РИА Новости житель Попасной, эвакуированный в город Первомайск в ЛНР. РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T13:45

2022-03-26T13:45

2022-03-26T14:36

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ЛУГАНСК, 26 мар - РИА Новости. Жителей города Попасная удается эвакуировать на бронетехнике малыми группами, рассказал РИА Новости житель Попасной, эвакуированный в город Первомайск в ЛНР.Ранее в республике заявляли, что ее военнослужащие зашли в Попасную, однако в населенном пункте и окрестностях остаются позиции украинских силовиков. Бои в некоторых районах города продолжаются. С позиций украинских силовиков в данном районе регулярно подвергаются обстрелам территория ЛНР, в том числе Первомайск."Эвакуировали по просьбе воинов наших русских. У нас на дверях было написано "Старики", "Люди не ходящие", они зашли. Мы их попросили отвезти. Минут через 10 они приехали, нас забрали и привезли сюда", - рассказал пожилой мужчина.Он уточнил, что эвакуировали его с женой и еще четверых человек на бронетехнике, из-за продолжающихся интенсивных обстрелов другим транспортом выбираться опасно. По словам самих военнослужащих Народной милиции ЛНР, гуманитарная ситуация в городе критическая: с 3 марта нет воды и электричества, люди обращаются к военнослужащим ЛНР за помощью."Людей в Попасной очень мало. Выходят бабушки, я лично одну накормил, воды дал. Вторая женщина пришла, тоже ее накормили и напоили. Чем можем, тем помогаем, ничем не обижаем, что есть, то даем", - рассказал журналистам боец ЛНР Валерий.По словам местной жительницы Оксаны, которую также эвакуировали с семьей, в городе из-за постоянных обстрелов не возможно организовать эвакуацию и доставить людям воду и еду. "Военные помогли (силы ЛНР и РФ), вывезли нас. Сначала едой в подвал помогали, потом помогли выбраться и перейти. Я сама не хожу, на костылях, помогли перебраться и привезли сюда. Еще, когда была связь, брат созванивался с волонтерами и сказали туда, где мы живем (подконтрольная ЛНР часть Попасной – ред.), никого не пропускают (украинские силовики – ред.), потому, что обстрелы", - рассказала жительница Попасной.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220323/donbass-1779477622.html

https://ria.ru/20220326/otvetstvennost-1780162615.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, попасная, украина, луганская народная республика, лнр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, донбасс