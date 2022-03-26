https://ria.ru/20220326/donbass-1780230918.html

Украинские войска обстреляли Горловку снарядами калибром 122 мм

Украинские войска обстреляли Горловку снарядами калибром 122 мм - РИА Новости, 26.03.2022

Украинские войска обстреляли Горловку снарядами калибром 122 мм

Украинские войска в 12.50 обстреляли Горловку в ДНР, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T13:31

2022-03-26T13:31

2022-03-26T13:39

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

днр

признание днр и лнр в россии

ситуация в днр и лнр

горловка

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774970527_0:167:3344:2048_1920x0_80_0_0_16262de115f0a52c9d250a3c00ff4322.jpg

ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Украинские войска в 12.50 обстреляли Горловку в ДНР, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12.50 - населенный пункт Шумы – населенный пункт Горловка (пос. ш-ты 6/7): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html

горловка

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, горловка, донбасс