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Украинские войска обстреляли Горловку снарядами калибром 122 мм
Украинские войска обстреляли Горловку снарядами калибром 122 мм - РИА Новости, 26.03.2022
Украинские войска обстреляли Горловку снарядами калибром 122 мм
Украинские войска в 12.50 обстреляли Горловку в ДНР, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T13:31
2022-03-26T13:31
2022-03-26T13:39
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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Украинские войска в 12.50 обстреляли Горловку в ДНР, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12.50 - населенный пункт Шумы – населенный пункт Горловка (пос. ш-ты 6/7): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, горловка, донбасс
13:31 26.03.2022 (обновлено: 13:39 26.03.2022)
Украинские войска обстреляли Горловку снарядами калибром 122 мм
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Горловке шесть снарядов калибром 122 мм