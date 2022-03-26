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Украинские войска обстреляли поселок Гольмовский в ДНР

Украинские войска обстреляли поселок Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 26.03.2022

Украинские войска обстреляли поселок Гольмовский в ДНР

Украинские войска в 12.25 обстреляли Гольмовский в ДНР, выпущено 15 снарядов калибром 122 мм - представительство в СЦКК РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T12:42

2022-03-26T12:42

2022-03-26T12:44

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Украинские войска в 12.25 обстреляли Гольмовский в ДНР, выпущено 15 снарядов калибром 122 мм - представительство в СЦККДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Украинские войска в 12.25 (совпадает с мск) обстреляли поселок Гольмовский в ДНР, выпустив 15 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило в субботу представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.25 - населенный пункт Шумы - населенный пункт Гольмовский: выпущено 15 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, донбасс, вооруженные силы украины