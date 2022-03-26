https://ria.ru/20220326/donbass-1780226011.html

Кадыров рассказал об успехах российских вооруженных сил в ЛНР

Кадыров рассказал об успехах российских вооруженных сил в ЛНР - РИА Новости, 26.03.2022

Кадыров рассказал об успехах российских вооруженных сил в ЛНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об успехах российских вооружённых сил в Луганской Народной Республике; за несколько дней удалось взять в плен одного... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T12:38

2022-03-26T12:38

2022-03-26T12:38

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ГРОЗНЫЙ, 26 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об успехах российских вооружённых сил в Луганской Народной Республике; за несколько дней удалось взять в плен одного снайпера, трех артнаводчиков и бойцов пехоты украинских войск."Помощник Главы Чеченской Республики по силовому блоку... Апты Алаудинов докладывает об успехах российских вооруженных сил. В течении последних нескольких дней удалось взять в плен одного снайпера, трех артнаводчиков и трех бойцов пехоты ВСУ", - сообщил Кадыров в канале Telegram.Он отметил, что Алаудинов решает не только боевые задачи, но и вопросы обеспечения безопасности мирных жителей Луганской области."Апты Аронович оказывает помощь жителям осажденных бандеровцами территорий, изъявившим желание выехать в Россию. Бойцами организована безопасная перевозка порядка ста жителей данного населенного пункта. Количество мирных граждан, оказавшихся в ловушках националистов, в разных населенных пунктах исчисляется десятками тысяч. Благодаря оперативным действиям Российских вооруженных сил ежедневно открываются гуманитарные коридоры для выведения мирного населения", - сообщил Кадыров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220326/otvetstvennost-1780162615.html

https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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