Кадыров рассказал об успехах российских вооруженных сил в ЛНР
Глава Чечни Кадыров рассказал об успехах российских вооруженных сил в ЛНР
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкВоеннослужащие РФ во время напутственного слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в Грозном
Военнослужащие РФ во время напутственного слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в Грозном. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 26 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об успехах российских вооружённых сил в Луганской Народной Республике; за несколько дней удалось взять в плен одного снайпера, трех артнаводчиков и бойцов пехоты украинских войск.
"Помощник Главы Чеченской Республики по силовому блоку... Апты Алаудинов докладывает об успехах российских вооруженных сил. В течении последних нескольких дней удалось взять в плен одного снайпера, трех артнаводчиков и трех бойцов пехоты ВСУ", - сообщил Кадыров в канале Telegram.
Он отметил, что Алаудинов решает не только боевые задачи, но и вопросы обеспечения безопасности мирных жителей Луганской области.
"Апты Аронович оказывает помощь жителям осажденных бандеровцами территорий, изъявившим желание выехать в Россию. Бойцами организована безопасная перевозка порядка ста жителей данного населенного пункта. Количество мирных граждан, оказавшихся в ловушках националистов, в разных населенных пунктах исчисляется десятками тысяч. Благодаря оперативным действиям Российских вооруженных сил ежедневно открываются гуманитарные коридоры для выведения мирного населения", - сообщил Кадыров.
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