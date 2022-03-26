https://ria.ru/20220326/donbass-1780225525.html
Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР
Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР - РИА Новости, 26.03.2022
Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР
Украинские войска в 12.05 (совпадает с мск) обстреляли населенный пункт Зайцево в Донецкой народной республике, выпустив десять снарядов калибром 122... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T12:33
2022-03-26T12:33
2022-03-26T12:33
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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Украинские войска в 12.05 (совпадает с мск) обстреляли населенный пункт Зайцево в Донецкой народной республике, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.05 - населенный пункт Новолуганское - населенный пункт Зайцево: выпущено 10 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, зайцево, донбасс
Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Зайцево снарядами калибром 122 мм