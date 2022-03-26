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Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из "Града"

Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из "Града" - РИА Новости, 26.03.2022

Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из "Града"

Украинские войска выпустили 20 ракет из БМ-21 "Град" по Горловке в ДНР, также выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров по городу, говорится в сообщении... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T12:28

2022-03-26T12:28

2022-03-26T12:28

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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 ракет из БМ-21 "Град" по Горловке в ДНР, также выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров по городу, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11:40 - н.п. Дзержинск – н.п. Горловка: выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град" и 10 мин калибром 120 мм", - сообщили в представительстве.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, это один из крупнейших городов республики в 50 километрах севернее Донецка. В Горловке находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами в городе являются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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