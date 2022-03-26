Украинские войска обстреляли Железную Балку в ДНР
Представительство в СЦКК: украинские войска выпустили десять мин по Железной Балке в ДНР
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донбассе
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Украинские войска в 10.50 (совпадает с мск) обстреляли населенный пункт Железная Балка в Донецкой народной республике, выпустив 10 мин калибром 82 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 10.50 - н.п. Новгородское – н.п. Железная Балка: выпущено 10 мин калибром 82 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.