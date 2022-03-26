https://ria.ru/20220326/donbass-1780221342.html
Украинские войска выпустили четыре снаряда по Донецку
Украинские войска выпустили четыре снаряда по Донецку - РИА Новости, 26.03.2022
Украинские войска выпустили четыре снаряда по Донецку
Украинские войска вновь обстреляли западную окраину Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра по городу, говорится в сообщении представительства... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T11:54
2022-03-26T11:54
2022-03-26T11:54
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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли западную окраину Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра по городу, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11:05 - н.п. Красногоровка – н.п. Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 122 мм", - сообщили в представительстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, донбасс
Украинские войска выпустили четыре снаряда по Донецку
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили четыре снаряда калибром 122 мм по Донецку