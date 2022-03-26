10:56 26.03.2022 (обновлено: 11:06 26.03.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк и Старомихайловку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили семь мин и снарядов по Донецку и Старомихайловке
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ДНР демонстрирует осколок снаряда, которыми обстреливают их позиции
Военнослужащий ДНР демонстрирует осколок снаряда, которыми обстреливают их позиции
ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра по Петровскому району на западной окраине Донецка и четыре мины калибром 120 миллиметров по поселку Старомихайловка к западу от столицы ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям... н.п. Старомихайловка: выпущено 4 мины калибром 120 мм... Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 122 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.
Согласно заявлению, обстрел Старомихайловки произошел в 10.20, Донецка - 10.30.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.