https://ria.ru/20220326/donbass-1780215082.html
В ДНР один мирный житель погиб и 54 человека получили ранения за сутки
В ДНР один мирный житель погиб и 54 человека получили ранения за сутки - РИА Новости, 26.03.2022
В ДНР один мирный житель погиб и 54 человека получили ранения за сутки
Один мирный житель погиб, 54 человека, включая четверых детей, пострадали за минувшие сутки в ДНР, следует из сообщения Народной милиции республики. РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T10:52
2022-03-26T10:52
2022-03-26T10:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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признание днр и лнр в россии
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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Один мирный житель погиб, 54 человека, включая четверых детей, пострадали за минувшие сутки в ДНР, следует из сообщения Народной милиции республики."В результате украинской агрессии один мирный житель погиб, пятьдесят четыре, в том числе четверо детей, получили ранения", - сообщили в ведомстве.Также в Народной милиции отметили, что за минувшие сутки под обстрелы попали районы 11 населенных пунктов ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220323/donbass-1779477622.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донбасс, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
В ДНР один мирный житель погиб и 54 человека получили ранения за сутки
Народная милиция: за сутки в ДНР погиб один мирный житель, 54 человека пострадали