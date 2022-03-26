Рейтинг@Mail.ru
В ДНР один мирный житель погиб и 54 человека получили ранения за сутки - РИА Новости, 26.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220326/donbass-1780215082.html
В ДНР один мирный житель погиб и 54 человека получили ранения за сутки
В ДНР один мирный житель погиб и 54 человека получили ранения за сутки - РИА Новости, 26.03.2022
В ДНР один мирный житель погиб и 54 человека получили ранения за сутки
Один мирный житель погиб, 54 человека, включая четверых детей, пострадали за минувшие сутки в ДНР, следует из сообщения Народной милиции республики. РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T10:52
2022-03-26T10:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
донбасс
днр
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg
ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Один мирный житель погиб, 54 человека, включая четверых детей, пострадали за минувшие сутки в ДНР, следует из сообщения Народной милиции республики."В результате украинской агрессии один мирный житель погиб, пятьдесят четыре, в том числе четверо детей, получили ранения", - сообщили в ведомстве.Также в Народной милиции отметили, что за минувшие сутки под обстрелы попали районы 11 населенных пунктов ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220323/donbass-1779477622.html
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604102203_0:0:2159:1619_1920x0_80_0_0_725104de8b328a632fea2e15703a970f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, донбасс, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
10:52 26.03.2022
 
В ДНР один мирный житель погиб и 54 человека получили ранения за сутки

Народная милиция: за сутки в ДНР погиб один мирный житель, 54 человека пострадали

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Один мирный житель погиб, 54 человека, включая четверых детей, пострадали за минувшие сутки в ДНР, следует из сообщения Народной милиции республики.
"В результате украинской агрессии один мирный житель погиб, пятьдесят четыре, в том числе четверо детей, получили ранения", - сообщили в ведомстве.
Также в Народной милиции отметили, что за минувшие сутки под обстрелы попали районы 11 населенных пунктов ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Люди прощаются возле автобуса во время эвакуации из Горловки в Россию - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 08:00
"Восемь лет по подвалам": судьбы людей, пострадавших от войны в Донбассе
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонбассДНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала