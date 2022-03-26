https://ria.ru/20220326/donbass-1780213954.html

Украинские войска вновь обстреляли Донецк

Украинские войска вновь обстреляли Донецк - РИА Новости, 26.03.2022

Украинские войска вновь обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк, выпущено 4 мины калибром 120 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T10:40

2022-03-26T10:40

2022-03-26T10:40

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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, выпущено 4 мины калибром 120 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению… н.п. Новомихайловка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 4 мины калибром 120 мм", - говорится в сообщении.Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 10.10.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), донбасс, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр