https://ria.ru/20220326/donbass-1780213954.html
Украинские войска вновь обстреляли Донецк
Украинские войска вновь обстреляли Донецк - РИА Новости, 26.03.2022
Украинские войска вновь обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк, выпущено 4 мины калибром 120 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T10:40
2022-03-26T10:40
2022-03-26T10:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
донбасс
днр
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154842/31/1548423199_0:198:2940:1852_1920x0_80_0_0_6f6067457bf857668efaac06843e4fb5.jpg
ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, выпущено 4 мины калибром 120 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению… н.п. Новомихайловка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 4 мины калибром 120 мм", - говорится в сообщении.Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 10.10.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154842/31/1548423199_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_80f253407e5e7cb17160959fbd88ae02.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), донбасс, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
Украинские войска вновь обстреляли Донецк
Представительство ДНР в СЦКК сообщило новом обстреле Донецка со стороны украинских войск